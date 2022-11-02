В Ірані заявили, що не планують нападати на Саудівську Аравію

Видання Wall Street Journal повідомило про розвіддані, які підтверджують, що Іран атакуватиме Саудівську Аравію. Проте в Ірані це заперечили.

Речник міністерства закордонних справ Ірану Нассер Канаані не назвав Wall Street Journal, але сказав, що в західних ЗМІ з'явилися повідомлення про загрозу Ірану для Саудівської Аравії.

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Насер запевнив, що Іран не готує жодних атак, а повідомлення у ЗМІ є "безпідставними звинуваченнями".

Чому в Саудівській Аравії готуються до небезпеки

Видання The Wall Street Journal вважає, що напад на саудитів може стати відповіддю на діяльність Iran International – ЗМІ Саудівської Аравії, яке висвітлює протести й критикує іранський уряд. Крім цього, Іран хоче відвернути увагу суспільства від внутрішніх протестів. Проте невідомо, чи наважиться Іран на повноцінну війну, тому це може бути інформаційною провокацією.

Саудівська Аравія підвищила бойову готовність. Вважають, що висока загроза є у найближчі 2 дні. США заявили, що допоможуть Саудівській Аравії захиститися у разі атаки.

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Іран може напасти на Саудівську Аравію: останні новини

Іран звинувачує саудитів у розхитуванні протестів. Співзасновник Центру близькосхідних досліджень Сергій Данілов вважає, що Іран може атакувати Саудівську Аравію ракетами.

Головний редактор Defence Express Олег Катков зазначив, що Іран може атакувати й Ірак.

У священному іранському місті Кум підняли стяг, який називають прапором помсти. Востаннє це робили перед ударами по авіабазі США Айн-аль-Асад в Іраку.