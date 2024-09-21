Росія отримала іранські балістичні ракети: які міста під загрозою

Офіційно Іран заперечує факт надання Росії своїх балістичних ракет, проте дані західної розвідки свідчать про протилежне. Ймовірно, окупанти тепер мають на озброєнні ракети Fateh-110 і Fath-360.

Дальність цих ракет залежно від модифікації коливається у межах від 120 до 400 кілометрів. Які міста під загрозою ударів іранськими балістичними ракетами – розбирався 24 Канал.

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Яким містам загрожують ракети Fath-360

Fath-360 є оперативно-тактичними балістичними ракетами та мають дальність до 120 кілометрів. Таким чином під загрозою ударів цими ракетами з урахуванням лінії фронту станом на вересень 2024 року перебувають такі регіони України:

північ Чернігівської області, включно з Черніговом;

майже уся територія Сумської області, включно з Сумами;

північ Полтавської області, зокрема Гадяч та навколишні населені пункти;

значна частина Харківської області, включно з містами Харків, Балаклія, Ізюм та Куп'янськ;

уся підконтрольна Україні територія Донецької та Луганської областей;

уся підконтрольна Україні територія Запорізької області, включно із Запоріжжям;

східна та південна частина Дніпропетровської області, включно з містами Дніпро, Синельникове, Нікополь та Кривий Ріг;

уся підконтрольна Україні територія Херсонської області;

південь Миколаївської області, включно з Миколаєвом.

Яким регіонам загрожує Fateh-110

Fateh-110 є високоточними балістичними ракетами, які мають заявлену дальність 300 кілометрів, проте у 4 покоління ракет дальність заявлена як 400 кілометрів. Тому під загрозою застосування цих ракет перебувають;

Чернігівська область;

Сумська область;

Полтавська область;

Харківська область;

Київ та Київська область (повністю за умови дальністю 400 кілометрів);

Житомирська область;

північно-східна частина Рівненської області (за умови дальності 400 кілометрів);

Черкаська область, включно з Черкасами;

Кіровоградська область, включно з Кропивницьким;

Дніпропетровська область;

усі підконтрольні Україні частини Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей;

Миколаївська область;

Одеська область;

частина Вінницької області (район Ладижина, Тульчина та Гайсина, північ області, включно з Вінницею).



Куди можуть дістати іранські ракети / Інфографіка 24 Каналу

У випадку розміщення пускових установок у Білорусі, під ударом також можуть опинитися усі західні області, включно з обласними центрами, крім Чернівців та Ужгорода. Проте інформації про розміщення цих ракет у сателіті Росії та застосування окупантами цих ракет поки немає.