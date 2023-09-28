Іранські балістичні ракети: Жданов пояснив, наскільки вони небезпечні для України

Як повідомляє Інститут вивчення війни, Іран нібито може найближчим часом домовитися з Росією про постачання балістичних ракет. Адже 18 жовтня закінчиться дія резолюції ООН, яка забороняє іранській владі робити подібні поставки. За даними української та ізраїльської розвідки, Росія прагне придбати іранські балістичні ракети Fateh-110 та Zolfaghar.

Та це балістичні ракети, які б'ють на 300 та 700 кілометрів. Про це 24 Каналу заявив військовий експерт Олег Жданов, зауваживши, що для України це буде доволі боляче.

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"Особливо, ракета, яка летить на 700 кілометрів. Це на 200 кілометрів далі, ніж російський "Іскандер". У нас з балістичними ракетами може боротися тільки система Patriot чи SAMP/T", – сказав Жданов.

Військовий експерт додав, що, за даними з відкритих джерел, Україна має 3 таких системи ППО – 2 Patriot і 1 SAMP/T.

Росія хоче викрутити руки Ірану

Ймовірність такої угоди, переконаний Олег Жданов, 50/50. Однак усе залежатиме від того, як поводитимуть себе Європа та США у переговорах з Іраном щодо ядерних домовленостей та можливого зняття санкцій.

За даними ЗМІ, нині США ведуть непрямі переговори з Іраном. Усе, щоби зменшити напругу у світі. Одне з ключових питань – припинення постачання іранських дронів-камікадзе до Росії.

Іран не може дотиснути Росію передати йому решту літаків Су-35, які він викупив раніше. Жданов зазначив, що за даними ізраїльського "Моссаду" з відкритих джерел, країна отримала лише нібито 24 літаки.

Тому Росія намагається викрутити Ірану руки, щоби за решту літаків отримати балістичні ракети,

– наголосив військовий експерт.

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