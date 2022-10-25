Чи може Іран передати Росії новий вид дронів Meraj-521 – Повітряні сили оцінили ризики

Ірану зручно постачати озброєння Росії, адже достатньо лише переправити його через Каспійське море. Питання лише в тому, яка кількість дронів Meraj-521 зараз є в Ірану та чи готовий він їх віддати країні-агресорці.

Про це розповідає речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він додає, що варто сподіватися на підтримку іноземних партнерів України та сили ППО.

Читайте також Дрони-камікадзе – не такі складні цілі, проте є нюанси, – Повітряні сили

Що це за дрони Meraj-521 і чи отримає їх Росія

Варто насамперед зазначити, що 85% ворожих дронів Україні вдається збивати. Однак 15% таки долітають до своєї цілі, тож не варто недооцінювати цей вид зброї.

Юрій Ігнат стверджує, що самі безпілотники не зможуть зруйнувати ТЕЦ чи завдати масштабної шкоди Україні. Проте росіяни планомірно і цілеспрямовано виснажують ними українські ППО, щоб потім завдати ракетних ударів.

На думку речника, Іран може передати Росії нові дрони Meraj-521. Питання полягає також у їхній кількості й часі, коли це буде зроблено.

Зауважимо, що 19 жовтня Іран провів презентацію цих нових безпілотників. Достеменно наразі невідомо, чи планує іранський уряд постачати їх у Росію, проте такий ризик є.

Зверніть увагу! Meraj-521 – дрони, які запускають з невеликих пускових установок. Безпілотник маленький за розміром, тож може перебувати у повітрі від 5 до 15 хвилин.

Іран заявляє, що дальність дії дрона – 5 кілометрів. Керувати ним можна зі спеціального планшета.

Зверніть увагу Ізраїль розбомбив місце збирання іранських дронів у Сирії, – SOHR

Як Іран допомагає Росії у війні проти України: актуальні новини

Іран продає країні-агресорці дрони-камікадзе, які Росія активно використовує у війні проти України. Мовиться про безпілотники типу "Shahed-136".

Також іранські інструктори навчають російських солдатів користуватися безпілотниками "Arash-2" та ракетами класу "земля-земля", які Іран готується передати найближчим часом. Зазначимо, що щонайменше 10 таких інструкторів вже загинули на війні в Україні.

Окрім дронів та ракет Іран постачатиме Росії ще й бронежилети та шоломи для російських мобілізованих. Схоже, що у "другої армії світу" все так добре, що доводиться закуповувати озброєння та навіть амуніцію в інших держав.

До теми – У США попередили Іран про наслідки втручання у війну в Україні: дивіться відео