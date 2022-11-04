Резніков розповів, скільки дронів може отримати Росія від Ірану: менше, ніж вони сподівались

Росія планувала отримати від Ірану до 2,4 тисячі дронів-камікадзе Shahed-136. Проте іранська сторона може не виконати умови контракту.

Таку думку озвучив міністр оборони України Олексій Резніков під час брифінгу. За його словами, перша партія, яку Іран передав країні-агресорці, склала близько 300 одиниць дронів.

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Наразі росіяни практично їх усі вже використали, більшість – збили українські захисники.

Ми знаємо, що укладено контракти, за різними даними, від півтори тисячі до 2,4 тисяч дронів. Але це не означає, що вони їх всі отримали. Це контракт-зобов'язання іранської сторони, а Іран постачає ці дрони і в інші країни для бойових дій. Та і у них не все спокійно розвивається наразі,

– зазначив Резніков.

Та висловив надію, що не усі зобов'язання іранська сторона зможе виконати щодо Росії.

Також міністр пригадав, що ізраїльські колеги знищили декілька заводів з виробництва цих дронів на території сусідньої країни. Відтак, обсяг дронів, що був наданий Росії – менший.

Ізраїль розбомбив місце збирання іранських дронів у Сирії

21 жовтня Ізраїль завдав удару по місцю виробництва іранських дронів у Сирії біля військового аеропорту Дімас. А саме по об'єкту, де зберігалися важливі деталі та обладнання для збирання іранських безпілотників.

Ізраїльські ракети повністю знищили військове матеріально-технічне забезпечення та обладнання. Окрім цього, зазнали пошкоджень радар і злітно-посадкова смуга аеропорту.

Військовий експерт Роман Світан зауважив, що відповідні безпілотники в майбутньому могли працювати й по Ізраїлю. І це могло б завдати проблем країні.