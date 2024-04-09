Іранська оборонна промисловість зробила ставку на масові безпілотні системи і постійно нарощує виробництво ударних дронів, які купують та копіюють багато країн. Використовуються іранські БпЛА не лише проти українців.

На початку року суданські повстанці збили безпілотник іранського типу Ababil та показали його уламки, пише Bloomberg. Ця безпілотна база була розроблена Іраном в 1990-х роках та використовується багатьма воєнізованими угрупованнями Близького Сходу, які будують на її основі свої безпілотники.

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Чому іранські БпЛА отримали шалену популярність у світі

Суданська версія безпілотника називається Zagel-3. Крім того, виробництво безпілотників на іранській базі розгорнули вже багато країн Південної Америки та Центральної Азії. Росія також виготовляє свою версію під назвою "Герань". Це дуже сильно підриває безпекову ситуацію одразу на чотирьох континентах.

Доволі широке розповсюдження іранської зброї зумовлене її невеликою вартістю та низькою технологічністю, що спрощує налагодження виробництва в будь-якій країні. Водночас Іран, який перебуває під міжнародними санкціями, заробляє валюту, продаючи технології та готові безпілотники. Додаткові кошти допомагають покращувати та здешевлювати дрони.

Як Ірану вдається обходити санкції

Росія почала регулярні атаки з масовим використанням дронів типу Shahed-136 з вересня 2022 року. Згодом Тегеран передав Росії технології виготовлення БпЛА в обмін на літаки та російські оборонні технології. Це дозволило ворогу значно наростити кількість шахедів під час наступних атак по Україні, налагодивши власне виробництво.

Іран вже понад 40 років перебуває під санкціями, і за цей час зумів налагодити ефективні шляхи їхнього обходу. Перш за все, їхні інженери максимально використовують деталі, що є в широкому продажі, як до прикладу двигуни від газонокосарок.

Останні два роки були періодом гіперприскорення нових тактик і методів використання Іраном БпЛА. Усі держави відстають у плані визначення обороноздатності,

– говорить заступник спеціального представника відомства по Ірану, колишній офіцер розвідки Пентагону Метью Мак Інніс.

Що відомо про удари іранських проксі по американських базах на Близькому Сході

Удар по американській воєнній базі в Йорданії у січні 2024 року був нанесений безпілотником типу Shahed-101, який, не дивлячись, на прості компоненти, "навчили" літати на досить невеликій висоті для меншої помітності для радарів на понад 700 кілометрів.