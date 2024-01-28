"Це маргінали й ущербні люди": Фаріон знову оскандалилася заявами про російськомовних українців
Ірина Фаріон вчергове вирішила прокоментувати питання російськомовних українців у нашій державі. Цього разу мовознавиця назвала жителів східних регіонів країни "ущербними" і "маргіналами".
Ексдепутатка скаржилася, що з початком повномаштабного вторгнення Львів перетворився на "місто диверсантів". Вочевидь, Фаріон таким чином апелювала саме до українців, які були змушені шукати у Львові прихисток через російську агресію.
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Заява Фаріон
В ефірі однієї з передач мовознавиця Ірина Фаріон вкотре прокоментувала мовне питання в Україні. Вона розповіла, що обурена наявністю російськомовних українців в місті, де вона проживає. За її словами, тепер Львів "перетворився на місто диверсантів".
Я йду площею Ринок, там говорять російською мовою. Звідки я знаю, що це не москаль? Як я можу відрізнити москаля від "рускоговорящого"? В нас нема категорії юридичної "рускоговорящеє насєлєніє". Це є рішення конституційного суду?
– заявила Фаріон.
Вона додала, що українці, які досі говорять "московським язиком" – це "маргінали" та "ущербні люди". Вона констатувала, що ними не потрібно перейматися, а потрібно перейматися собою.
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Попередній скандал Фаріон
- Під час інтерв'ю у програмі "Рандеву з Яніною Соколовою" Ірина Фаріон прокоментувала факт, що українській армії є чимало російськомовних воїнів. Зокрема, це стосувалося бригади "Азов". Мовознавиця назвала "руськими" та "збродом" російськомовних українців.
- Ці словами викликали значну хвилю обурення у громадськості. Омбудсмен Дмитро Лубінець назвав її слова такими, що порушують рівноправність громадян і звернувся до правоохоронних органів. СБУ відкрило кримінальне провадження за кількома статтями.
- Ірину Фаріон навіть звільнили з університету "Львівська політехніка", де вона викладала. Однак екснардепка подала на ВНЗ у суд – вона вважає своє звільнення незаконним. Ба більше, вона назвала це рішення політично вмотивованим.