Росія запускала 2 балістичні цілі по Півдню України: які області потрапили під атаку

Росіяни продовжують завдавати ударів по українських містах, зокрема балістикою. Так, цього разу ворог цілився на Миколаївщину та Одещину.

У понеділок вранці, 12 серпня, Повітряне командування "Південь" заявило про відповідну атаку, яка відбулася ввечері напередодні. За попередньо інформацією, застосували загарбники "Іскандер-М".

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Атака балістикою на Південь України

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім уточнив, що під прицілом ворога був саме Вознесенський район. Поцілили росіяни по відритій ділянці близько 22:30, постраждалих немає.

Крім того, ЗМІ припускали, що по Одесі було завдано удару "Іскандером-М" з касетною бойовою частиною.

Російські окупаційні війська атакували Одещину та Миколаївщину балістичними ракетами, ймовірно "Іскандер-М", запустивши по одній на кожному з напрямків,

– зазначили у ПвК "Південь".

Там додали, що протиповітряна оборона Півдня України знищили розвідувальний безпілотних ZALA та 4 ударні дрони типу "Ланцет" російських окупантів.

Що потрібно знати про "Іскандер-М" Це російський тактичний ракетний комплекс, що використовується для завдання точкових ударів по наземних цілях. Він здатний запускати балістичні ракети з різними типами боєголовок, зокрема як звичайні, так і ядерні. Комплекс "Іскандер-М" має високу мобільність, що дозволяє швидко змінювати позиції і завдавати ударів з різних місць.

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Слід згадати, що від кінця грудня 2023 року Росія почала обстрілювати Україну балістичними ракетами, які отримує від КНДР. Детально про загрози, що несе ця зброя, 24 Канал писав у відповідному матеріалі.