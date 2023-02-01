Блеф чи реальна загроза: військовий оглядач припустив, чи може Білорусь застосувати "Іскандери"
Білорусь веде активну співпрацю з Росією у війському аспекті. У тамтешньому міноборони похизувалися фото та відео, як військові почали самостійне обслуговування оперативно-тактичного ракетного комплекса "Іскандер", придбаного в Росії.
Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він переконаний, що Росія в цьому питанні тисне на Білорусь.
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У міністерстві оборони Білорусі повідомили, що військові почали експлуатацію ОТРК "Іскандер". Зокрема мовиться про навчання і практичну підготовку на полігонах.
Ймовірність застосування "Іскандерів"
Мусієнко зауважив, що раніше Росія змусила Білорусь укласти угоду та профінансувати розміщення там ракетних комплексів "Іскандер" і С-400. Експерт повідомив, що Білорусь хотіла більше зосередитися на співпраці з Китаєм, але Владімір Путін продиктував свої умови Алєксандру Лукашенку в цьому питанні.
Чи можливе їхнє використання самостійно без вказівки Кремля я дуже сумніваюся. Якщо їх і буде використано, то тільки через тиск Росії, через тиск Путіна на Лукашенка,
– резюмував експерт.
Мусієнко про білоруський ОТРК "Іскандер" : дивитись відео
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