Блеф чи реальна загроза: військовий оглядач припустив, чи може Білорусь застосувати "Іскандери"

Білорусь веде активну співпрацю з Росією у війському аспекті. У тамтешньому міноборони похизувалися фото та відео, як військові почали самостійне обслуговування оперативно-тактичного ракетного комплекса "Іскандер", придбаного в Росії.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він переконаний, що Росія в цьому питанні тисне на Білорусь.

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У міністерстві оборони Білорусі повідомили, що військові почали експлуатацію ОТРК "Іскандер". Зокрема мовиться про навчання і практичну підготовку на полігонах.

Ймовірність застосування "Іскандерів"

Мусієнко зауважив, що раніше Росія змусила Білорусь укласти угоду та профінансувати розміщення там ракетних комплексів "Іскандер" і С-400. Експерт повідомив, що Білорусь хотіла більше зосередитися на співпраці з Китаєм, але Владімір Путін продиктував свої умови Алєксандру Лукашенку в цьому питанні.

Чи можливе їхнє використання самостійно без вказівки Кремля я дуже сумніваюся. Якщо їх і буде використано, то тільки через тиск Росії, через тиск Путіна на Лукашенка,

– резюмував експерт.

Мусієнко про білоруський ОТРК "Іскандер" : дивитись відео

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