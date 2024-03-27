Джихад режиму Путіна: хто такі ІДІЛ-К, чому влаштували масову страту росіян і як діятимуть далі

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Минуло вже 10 років відтоді, як "Ісламська держава" оголосила про створення так званого халіфату на великих просторах, роздертих війнами, Сирії та Іраку. У березні виповнилося 5 років відтоді як курдські та арабські повстанці, за підтримки США, витіснили бойовиків ІДІЛ зі села на сході Сирії – останнього клаптика території, що залишався під контролем терористичного угруповання.

На піку своєї могутності бойовики ІДІЛ контролювали територію розміром із Велику Британію та систематично вбивали або поневолювали релігійні меншини, здійснювали тортури, масові вбивства з відсіканням голів "невірним", викладали ролики жахливих страт своїх бранців, зокрема й громадян західних країн, а також варварським способом знищували всесвітньо відомі історичні та культурні пам'ятки. Екстремісти брали на себе відповідальність за наймасштабніші атаки в Європі, зокрема й за теракт у Парижі, в листопаді 2015 року, що забрав щонайменше 130 життів.

Після повної воєнної поразки та втрати реальних територій (за що власне ІДІЛ й можна було б називати квазідержавним утворенням), організація, що колись прагнула створити самопроголошений халіфат, перетворилася на традиційну терористичну групу – підпільну мережу осередків від Західної Африки до Південно-Східної Азії. Бойовики в різних регіонах присягнули на вірність ІДІЛ та сформували місцеві відгалуження. Відтоді вони продовжують займатися партизанськими нападами, вибухами та цілеспрямованими масовими вбивствами.

Та жоден із осередків ІДІЛ не є таким безжальним і кривавим, як "Ісламська держава Хорасан", або ж ІДІЛ-К, що діє на території Афганістану, Пакистану та вербує нових членів у країнах Центральної Азії. 22 березня 2024 року, ймовірно, саме вони влаштували масову й показову страту росіян у Москві, розстрілюючи без розбору й не жаліючи нікого на своєму шляху.

"ІДІЛ-Хорасан" намагається не лише підривати пологові будинки та школи, страчувати жінок і дітей (як вони це робили в Афганістані), а й прагне посилити хаос у всьому світі. У них доволі нігілістичне бачення та репутація, навіть як для світу терористів.

24 Канал в цьому матеріалі пояснює, що це за відгалуження, чому її члени атакували режим Путіна, звідки в них така ненависть до росіян, а також чи загрожуватимуть вони в найближчому майбутньому Європі та західному світу.

До теми ІДІЛ уже давно гострила мечі, але Путіну ввижається Україна: західні ЗМІ про теракт в "Крокусі"

Що таке "Ісламська держава Хорасан", чому воює з талібами в Афганістані та як поширює свій вплив

"Ісламська держава Хорасан", або ж ІДІЛ-К, була створена наприкінці 2014 – початку 2015 років невдоволеними колишніми членами "Талібану" (зокрема могутнього пакистанського крила), які увірвалися на міжнародну джихадистську арену вже після того, як таліби повалили прозахідний афганський уряд у 2021 році.

Новий осередок присягнув на вірність ватажку ІДІЛ Абу Бакру аль-Багдаді та насамперед зосередився на географічному регіоні Пакистану та Афганістану.

Назва Хорасан угруповання походить від стародавньої назви регіону, що включав частини Ірану, Туркменістану та Афганістану.



Хорасан – це історичний регіон, що охоплює частини територій Ірану, Афганістану та інших країн Центральної Азії / Карта The Economist

ІДІЛ-К сповідує сунітський іслам і дуже пишається тим, що ще менш поблажливо ставиться до "невірних" та інших ісламських груп, включно з послідовниками шиїтського ісламу, другої за чисельністю гілки віри після сунізму.

Під час виведення американських військ з країни ІДІЛ-К здійснила жахливий за масштабами теракт у міжнародному аеропорту Кабула в серпні 2021 року. В результаті загинули 13 американських військовослужбовців і близько 170 цивільних осіб, в тому числі діти й жінки, які намагалися втекти від рук ісламістів.

Відтоді таліби ведуть криваві війни з ІДІЛ-К в Афганістані – одні терористи знищують інших. ІДІЛ-Хорасан має значні розбіжності з "Талібаном", який вони вважають таким, що відмовився від джихаду. "Хорасанці" називають талібів запроданцями, які уклали угоду з Америкою та співпрацюють з нею навіть після виведення військ.

Значні ідеологічні розбіжності та боротьба за територіальний контроль залишалися головним яблуком розбрату з Талібаном протягом всього часу існування ІДІЛ-К. Проте, ця філія поширила свій вплив переважно за рахунок об'єднання пакистанських бойових угруповань, серед яких:

"Лашкар-е-Джангві аль-Аламі", "Джундулла" і "Джамаат-уль-Ахрар" та інші. Значну частину своєї сили і впливу угруповання здобуло завдяки таємній мережі екстремістів у Пакистані, які присягнули на вірність ІДІЛ-К.

Близько 400 бойовиків, пов'язаних з різними групами, афілійованими з "Ісламською державою", такими як бойова група "Ансарулла", що базується в Таджикистані, Ісламський рух Східного Туркестану, "Харкат-і-ісламі Узбекистан", активно діють в долині Хастак району Джурам у цій провінції.

За даними американських контртерористичних служб, поки що служби безпеки "Талібану" не дозволили ІДІЛ-К захопити територію або завербувати велику кількість своїх колишніх бійців. Та в останні роки масштаби атак ІДІЛ-К зросли, поруч із транскордонними ударами по Пакистану (колискою талібів) та зростаючою кількістю планування терактів у Європі.

Більшість із цих європейських спроб було зірвано, що дало привід західним розвідкам стверджувати, що угруповання, ймовірно, досягло межі своїх можливостей. Але це не так.

З липня 2022 року таліби наказали проводити регулярні рейди на ІДІЛ-К. Ймовірно, це підштовхнуло терористів до пошуків безпечних місць за межами Афганістану. Зокрема, в 2022 році угруповання заявило, що обстріляло ракетами військові об'єкти в Таджикистані та Узбекистані.

Стратегія вербування ІДІЛ-К змінилися. Близько 4 000 бойовиків з Центральної Азії приєдналися до "Ісламської держави". Після повалення халіфату багато з них повернулися додому. "Хорасанці" намагаються завербувати їх.

Медіа терористів використовують, зокрема, не лише арабську, а й мови регіону – від перської до узбецької.

ІДІЛ-К має значний таджицький контингент у своїх лавах. Організація зосередила свою інформаційно-пропагандистську стратегію саме на цій центральноазіатській державі з багатьох причин. "Хорасанці" часто критикують диктатора Таджикистана Емомалі Рахмона (називаючи комуністом), палкого союзника Владіміра Путіна, за те, що той "забороняє зовнішні прояви ісламської віри". У 2022 році ІДІЛ-К запустив таджицькомовні мережі в телеграмі, за допомогою яких просуває свій намір повалити Рахмона.Зазначимо, що більшість звинувачених Росією в теракті склали саме таджики.

Згідно зі звітом Центру Суфана за 2017 рік, що вивчає насильницький екстремізм, з колишніх радянських республік до "Ісламської держави" приєдналося більше іноземних бойовиків, ніж з будь-якого іншого регіону. У 2015 році бойовики в російських областях і республіках присягнули на вірність угрупованню і сформували так звану провінцію "ІДІЛ-Кавказ".



Бойовики "Ісламської держави" / Фото з соцмереж терористів

Чому Росія та Іран є ворогами для ІДІЛ і за що Путіну оголосили джихад

Росія вже давно є ворогом широкого ісламістського руху, ще починаючи з антирадянської боротьби в 1980-их роках.

Жорстоке правління Росії над регіоном Північного Кавказу, де більшість населення складають мусульмани, включно з чеченцями, які вели дві війни проти Росії в 1990-их і 2000-их роках, підтримка Кремлем диктатора Сирії Башара Асада підштовхнули ісламістські войовничі наративи проти Росії та особисто Путіна.

Підтримка чеченців проти Росії була "головною справою джихадистів".

У наступні роки багато джихадистів з Кавказу та Центральної Азії вирушили до Афганістану та Пакистану, де змішалися з тим, що зараз називається ІДІЛ-К, надавши угрупованню антиросійських поглядів з самого початку.

Джихад Росії та особисто Путіну оголошувався неодноразово . Кілька десятків організацій виступали з погрозами від самого початку появи "Ісламської держави". У 2015 році в ІДІЛ офіційно оголосили священну війну Росії та США та звернулися до мусульман усього світу із закликом приєднатися до джихаду проти росіян і американців.

. Кілька десятків організацій виступали з погрозами від самого початку появи "Ісламської держави". У 2015 році та звернулися до мусульман усього світу із закликом приєднатися до джихаду проти росіян і американців. Під час тривалої військової інтервенції Росії в Сирії Путін неодноразово засуджував "Ісламську державу" як ворога і проголосив "перемогу" над угрупованням у 2017 році. Основна організація угруповання в Іраку та Сирії вже давно розглядає Росію, як головного противника також через значну військову підтримку сирійського режиму з боку Росії.

"ІДІЛ-К була зациклена на Росії протягом останніх двох років, часто критикуючи Путіна у своїй пропаганді. Вони звинувачують Кремль у тому, що на його руках кров мусульман, вказуючи на звірства росіян в Афганістані, Чечні та Сирії", – наголосив Колін Кларк, аналітик з питань боротьби з тероризмом у Soufan Group.

напад на "Крокус Сіті Хол" у Москві став третьою атакою на концертний майданчик, який ІДІЛ здійснила за останнє десятиліття, після нападу на театр "Батаклан" у Парижі в листопаді 2015 року і вибуху терориста-смертника на концерті Аріани Гранде на "Манчестер Арені" в травні 2017 року в Англії.Після того, як ІДІЛ взяла на себе відповідальність за теракт у Москві, терористи пригрозили новими атаками, тому розслаблятися російським спецслужбам, яких пошили в дурні 22 березня, не варто.

Мережа ІДІЛ-К, зокрема, вже довгий час інформаційно "жорстко атакує Москву", зображуючи Росію як ворога мусульман і припускаючи, що вона ослаблена війною в Україні. Як би Путін та його посіпаки не виверталися в намаганнях прив'язати Україну до теракту, очевидно, що це типовий почерк ІДІЛ. І буде ще, в цьому немає жодних сумнівів...

"Ісламська держава" здійснювала й інші великі атаки на російські інтереси за кордоном:

У 2015 році над Синайським півостровом в Єгипті вибухнув російський літак, що перевозив 224 особи, загинули всі, хто перебував на борту. Місцевий осередок "Ісламської держави" взяв на себе відповідальність за напад.

Що цікаво, зовсім недавно ФСБ Росії заявила, що запобігла нападу ІДІЛ-К на московську синагогу.

Окрім ненависті до Росії, ІДІЛ-К жорстоко атакує й іранський режим аятолл – палкого союзника режиму Путіна, що постачає йому зброю, яка вбиває українців. Окрім того, шиїтський Іран та його проксі уособлюють собою ворога для переважно сунітських фундаменталістів "Ісламської держави" (яка є носієм салафітського джихадизму).

У січні 2024 "Ісламська держава Хорасан" здійснила подвійний вибух в Ірані, в результаті якого десятки людей загинули і сотні отримали поранення під час панахиди за колишнім високопоставленим генералом Ірану Касемом Сулеймані, який став мішенню удару американського безпілотника 4 роки тому. Це був наймасштабніший теракт у постреволюційній історії Ірану.

Теракти в Росії та Ірані продемонстрували певну витонченість, як кажуть представники контртерористичних служб, що свідчить про вищий рівень планування і здатність використовувати місцеві екстремістські мережі.Не забуваймо, що частина членів ІДІЛ-К має центральноазіатське коріння, а в Росії живе і працює величезний контингент вихідців з Центральної Азії, чи не найбільше саме з Таджикистану. Чимало з цих "остарбайтерів" могли радикалізуватися та виконувати логістичні функції, накопичуючи зброю.

Російська та іранська влада, вочевидь, не сприйняли достатньо серйозно публічні та детальні приватні американські попередження про підготовку терактів ІДІЛ-К, або ж відволіклися на інші проблеми безпеки.

Загроза для Заходу та українців у Європі

Не варто себе втішати ілюзіями, що ІДІЛ зосередиться лише на росіянах. Для терористів знищення іновірців та й навіть неправильних (на їхню думку) мусульман є найвищою метою в житті. У своїх нещодавніх роликах ватажки терористів пригрозили не лише Росії, а й іншим країнам Заходу, зокрема й Європи, де їхня мережа все ще має потужні осередки.

Фахівці з боротьби з тероризмом висловили занепокоєння, що атаки в Москві та Ірані можуть заохотити ІДІЛ-К подвоїти свої зусилля з нанесення ударів по Європі, зокрема у Франції, Бельгії, Великій Британії та інших країнах, які час від часу зазнавали нападів протягом останнього десятиліття.

Минулорічний витік даних американської розвідки через платформу обміну повідомленнями Discord показав, що Афганістан, зокрема, став важливим плацдармом для запланованих "Ісламською державою" атак по всій Європі та Азії.



Бойовики ІДІЛ-К / Фото NOORULLAH SHIRZADA / AFP

У липні минулого року Німеччина та Нідерланди скоординували арешти 7 громадян Таджикистану, Туркменістану та Киргизстану, пов'язаних з мережею ІДІЛ-К, яких підозрювали у підготовці терактів у ФРН.

Троє чоловіків були заарештовані в німецькій землі Північний Рейн-Вестфалія через ймовірні плани нападу на Кельнський собор у новорічну ніч 2023 року. Ці рейди були пов'язані з трьома іншими арештами в Австрії та одним у Німеччині 24 грудня. Повідомляється, що ці четверо осіб діяли за підтримки ІДІЛ-К.

У січні цього року невідомі в масках напали на римо-католицьку церкву в Стамбулі, вбивши одну людину. Невдовзі після цього Ісламська держава через своє офіційне інформаційне агентство Amaq взяла на себе відповідальність. Турецькі правоохоронці затримали 47 осіб, більшість з яких – громадяни Центральної Азії.

Відтоді турецькі сили безпеки розпочали масові контр-операції проти підозрюваних у причетності до ІДІЛ у Туреччині, Сирії та Іраку. Кілька європейських розслідувань проливають світло на глобальний і взаємопов'язаний характер фінансів ІДІЛ. Саме Туреччина визначена як логістичний центр для операцій ІДІЛ-К у Європі.

Високопоставлений представник західної розвідки визначив три основні чинники, які можуть надихати бойовиків ІДІЛ-К до нападів:

існування неактивних осередків в Європі,

картина війни в Газі,

підтримка російськомовних осіб з Центральної Азії, яке проживає в Європі.

Досі "ІДІЛ-Хорасан" покладалася переважно на недосвідчених оперативників у Європі, намагаючись просунути атаки від свого імені. Та є тривожні ознаки того, що ІДІЛ-К вчиться на своїх помилках.

Одна з головних подій цього літа змушує багатьох контртерористичних спецслужбістів бути напоготові. В Європі зараз існує небезпідставне хвилювання щодо проведення Олімпійських ігор у Парижі.

Враховуючи величезну кількість українців, які рятуються від війни та знайшли прихисток у європейських країнах, наші громадяни, як і громадяни інших країн можуть мимоволі стати мішенню терористів під час масових заходів та інших подій. Та чи готова Європа до такого рівня загрози? Сподіваємось, що так.