Наївні сподівання Росії: чи може ескалація на Близькому Сході відвернути увагу від України

В Ірані ліквідували лідера ХАМАС Ісмаїла Ганію. Країна поклала відповідальність за це на Ізраїль та віддала наказ завдати прямого удару у відповідь.

Зрозуміло, що після цієї ситуації США звернуть більше своєї уваги на Близький Схід. Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович, зауваживши, що це пояснюється тим, що в Ізраїлі перебувають американські військові.

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Як це позначиться на допомозі Україні

США має певні домовленості з Ізраїлем, тому країна зобов'язана надавати допомогу й робитиме це надалі. З іншого боку, сумнівно, що Росія зможе якось скористатися загостренням конфлікту на Близькому Сході.

Будь-яка ескалація за участі Ірану одразу означає припинення будь-яких постачань, зокрема "Шахедів", яких потребує країна-агресорка. Можливо, Іран навіть почне вимагати зброю у Росії, якої в неї й так небагато.

Також не треба забувати про Європу. Насправді для європейців війна на Близькому Сході є значно дальшою, ніж російсько-українська. Тому наївні сподівання росіян, що якщо спалахне в іншому місці, то всі кинуться туди й забудуть про Україну, – не справдяться,

– наголосив політолог.

Ба більше, в багатьох європейських країнах, на жаль, є дуже специфічне ставлення до Ізраїлю. Озвучуються різні заяви про те, що Ізраїль нібито робить неправильно, "знущається" над палестинцями. Люди виходять на мітинги. Тому Європа може реагувати по-іншому, але про Україну вона точно не забуде.

Отже, нова війна, яка може спалахнути, звісно, не є чимось добрим. Але для України вона також не стане дуже великою катастрофою в сенсі надання допомоги. До того ж формат війни в Ізраїлі дещо відрізняється.

Останній фактор полягає в тому, що будь-яку війну Іран спершу має погодити зі своїм партнером. Ним є зовсім не Росія, а Китай, який не зацікавлений у великій глобальній війні,

– підкреслив Ігор Рейтерович.