Міністерство юстиції пропонує запровадити примусову мобілізацію засуджених. Денис Малюська пояснив, чи існує небезпека впровадження такого рішення.

В Україні щонайменше 50 тисяч людей, які мають судимість і перебувають на волі. Усі вони можуть бути мобілізовані. Водночас складніша історія з тими, хто перебуває за гратами, розповідає в ефірі телемарафону міністр юстиції Денис Малюська, передає 24 Канал.

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Чи є ризики призову засуджених

За словами міністра, серед осіб, які наразі відбувають покарання менше тих, кого можна було б мобілізувати до лав Збройних сил. Водночас так само йдеться про тисячі громадян, які готові захищати батьківщину.

Малюська наголошує, що перевірка ризиків, наскільки ці люди є безпечними чи ні не займе багато часу, оскільки вже кожен із засуджених проходив тестування на визначення ризику того, що вони вчинять повторний злочин.

Міністр сказав, що відомство готове поділитися цією інформацією з ТЦК і ЗСУ. Він додав, що вони можуть розбити таких людей по категоріях вчинення злочинів.

Мені складно уявити, яку небезпеку становитимуть у ЗСУ ті, хто був засуджений, наприклад, за порушення дорожнього руху, коли наслідки були не умисними, або наприклад, той, хто вчинив корупційне порушення. Вони з автомата своїх побратимів вбивати точно не будуть,

– наголосив Малюська.

Крім того, він пояснив, що служити в армії не означає обов'язково перебувати на "нулі". Потрібно багато чого робити, допомагаючи тим, хто захищає Україну на передовій. Зокрема, будувати інфраструктурні речі. Тобто замість автомата, засудженим можна давати й лопату.

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