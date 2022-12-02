Іспанія передала Україні перші системи ППО Hawk, – Резніков

Україна отримала від Іспанії перші системи протиповітряної оборони Hawk. Це значно посилить захист українського неба.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков. Він зауважив, що сьогодні зустрівся із міністеркою оборони Іспанії – Маргаритою Роблес в Одесі.

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"Іспанія вже надала наші перші Hawk", – зазначив Резніков.

Він також повідомив, що разом із міністеркою вони вшанували пам'ять героїв, які полягли в боях за Україну та відвідали наших воїнів у госпіталі.

Іспанія підтримує Україну: гуманітарна та безпекова допомога продовжуватиметься. У Іспанії тренуватимуть більше наших бійців,

– додав міністр оборони.

Коротко про переваги ППО Hawk

Цей засіб ППО – ЗРК минулого покоління, однак у 2020 році він пройшов модернізацію НАТО. Тому, хоч цей комплекс і виглядає старомодно, насправді ж він ефективно виконує свої завдання.

За словами речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, ППО Hawk – має більш-менш потрібну дальність для того, аби перекрити певні ділянки.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у своєму стилі відреагував на новини щодо постачання Україні ППО Hawk.