Іспанія пообіцяла передати Україні більше систем ППО та генератори

У вівторок, 29 листопада, міністри закордонних справ України та Іспанії зустрілися у рамках саміту НАТО. Посадовці обговорили надання допомоги Україні.

Голова МЗС України напередодні наголосив, що темою номер один для України на саміті стане енергетична система та її захист від російських обстрілів. Під час зустрічі говоритимуть не про те, що Україні потрібно, а обговорюватимуть конкретні дати та обсяги цих поставок.

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Під час зустрічі зі своїм іспанським колегою Кулеба подякував за надання систем ППО та генераторів.

Ми обговорили реалізацію озвученої Україною формули миру на саміті G20,

– зазначив Кулеба.

Хосе Мануель Альбарес підтвердив, що в Україні доставлять ще більше товарів.

Що вимагатиме Україна від НАТО

Дмитро Кулеба наголосив, що наполягатиме на передачі Україні систем протиповітряної оборони Patriot та трансформаторів. Про це він повідомив на зустрічі глав МЗС країн НАТО у Бухаресті.

Він зазначив, що на зустрічі міністрів НАТО необхідно прискорювати ухвалення та реалізацію рішень. Доки союзники розмірковують, українці сидять без електрики, води та опалення після ударів росіян, підкреслив Кулеба.

Що цьому передувало

Польща просила Німеччину скерувати в Україну системи ППО Patriot. Причиною стали постійні російські ракетні обстріли. Раніше Берлін планував передати ці системи Варшаві.

Однак у ФРН пояснили, що наразі це зробити неможливо. Міністерка оборони Німеччини заявила, що системи ППО Patriot, які ФРН запропонувала Польщі, призначені для використання лише на території НАТО.

У Повітряних силах ЗСУ вважають, що ці системи могли б захистити як українську територію, так і європейське небо. Зокрема речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що ЗРК Patriot дійсно резонно розмістити в Україні.

На заклик Польщі відреагували і в НАТО. Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс надав Україні системи ППО. Водночас він підкреслив, якщо йдеться про конкретні потужності, то це має бути рішення національного уряду.

Однак, офіційна представниця федерального уряду Німеччини Крістіана Гоффманн повідомила, що Німеччина обговорює із союзниками запит Польщі про передачу Україні систем Patriot. Крім того, вона зазначила, що уряд Німеччини "уважно стежить за тим, як тривають обговорення в Польщі".

На саміті НАТО у Бухаресті наразі точаться дискусії щодо можливості передачі Україні систем протиповітряної оборони Patriot.

ЗРК MIM-104 Patriot – це американський зенітний ракетний комплекс, який використовують армія США та її союзники. ЗРК Patriot складається з ракети повітряного перехоплення та високопродуктивної радарної системи.

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