Іспанський суд залишив Шарія на волі, але з підпискою про невиїзд, – ЗМІ

Пропагандиста Анатолія Шарія відпустили на волю. Іспанські ЗМІ заявили, що суд чекатиме, поки Україна не попросить про екстрадицію.

Шарію заборонили покидати Іспанію

Наразі Шарій перебуває на волі. Однак – без паспорта, адже йому заборонили виїжджати за межі Іспанії.

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Також Шарія зобов'язали двічі на місяць приходити до суду.

Ці заходи припиняють свою дію протягом місяця, якщо Київ офіційно не подасть запит на екстрадицію,

– мовиться у повідомленні.

Тобто в України є місяць для того, щоб підготувати документи про екстрадицію пропагандиста.

Суд схвалив таке рішення оскільки вважає, що Шарій не буде незаконно втікати з Іспанії. Адже там він живе впродовж останніх 8 років.

Що відомо про затримання пропагандиста

4 травня в Іспанії затримали проросійського блогера Шарія, якого Україна підозрює у державній зраді. Затримання відбулося за сприяння Служби безпеки України та Офісу генпрокурора. СБУ наголосила, що це затримання стало прикладом того, що всі зрадники України рано чи пізно будуть відповідати за свої злочини.

Коли відбудеться екстрадиція блогера

Представник президента у Конституційному Суді Федір Веніславський повідомив, що судитимуть Шарія в Україні. Тому "зараз буде започаткована процедура його екстрадиції". Політик зазначив, що блогер не повернеться в Україну вже завтра. Адже європейські держави дуже суворо слідкують за дотриманням усіх правових процедур. Водночас Веніславський переконаний, що Шарій точно потрапить на територію України й відповідатиме за свої злочини перед законом.

Справа проти Шарія: головне

Ще у лютому 2021 року Шарію оголосили про підозру за 2 статтями: державна зрада та порушення рівноправності громадян.

Проросійському блогеру інкримінували здійснення протиправної діяльності на шкоду національній безпеці України. Мовиться про вчинки Шарія в інформаційній сфері.

20 серпня 2021 року Рада національної безпеки та оборони України запровадила проти пропагандиста санкції.

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