Історична мить: Байден підписав закон про ленд-ліз для України

Джо Байден у понеділок, 9 травня, підписав закон про ленд-ліз для України. Палата представників схвалила документ ще 28 квітня.

Що сказав Байден в історичний момент

Байден наголосив, що цей документ надає важливу допомогу українському народу у боротьбі за демократію. Президент США заявив, що з боку Росії відбуваються справжні звірства.

Зауважте Нам більше не потрібно буде постійно випрошувати зброю, – експерт про ленд-ліз

Лідер Штатів запевнив: його країна підтримує Україну. За словами Байдена, деякі кроки є витратними, але ховатися від агресії Росії – ще більш витратно.

Байден пригадав, що ленд-ліз застосовували під час Другої світової війни. Але тепер Європа ще більше потребує допомоги. Президент США наголосив, що підтримка України є важливою для всіх. Путінська війна захотіла зруйнувати не лише демократичне майбутнє України, але й Європу.

Зеленський подякував Байдену

Український лідер подякував президенту США. Зеленський наголосив, що підписання закону про ленд-ліз є історичним кроком.

Підписання сьогодні закону про ленд-ліз – історичний крок. Переконаний, що ми знову разом переможемо. І захистимо демократію в Україні та у Європі. Як і 77 років тому,

– наголосив Зеленський.

"Через 80 років історія повторюється"

Денис Шмигаль наголосив, що під час Другої світової саме ленд-ліз став одним з ключових факторів перемоги антигітлерівської коаліції над нацизмом.

Прем'єр-міністр зауважив, що історія повторюється через 80 років. Байден підписав закон, який прискорить постачання американської зброї в Україну.

"Це означає більше озброєння та іншої допомоги для українських воїнів, аби перемогти російських окупантів", – наголосив Шмигаль.

Він заявив, що Україна обов'язково переможе.

Байден підписує закон про ленд-ліз для України: дивіться відео

Що означає ленд-ліз для України

Тепер президент США отримає розширені повноваження щодо оборонної допомоги Україні. Штати зможуть постачати зброю, транспорт та продовольство за спрощеною процедурою.

Востаннє закон про ленд-ліз ухвалювали ще у час Другої світової війни. Тоді Штати постачали зброю у Європу й допомагали країнам-союзницям побороти нацистів.

Сергій Грабський – військовий аналітик – повідомив, що зброю, отриману завдяки ленд-лізу, Україна зможе використати вже влітку.

Заява Резнікова

Палата Представників США проголосувала за ленд-ліз для України з розгромним результатом. "За" – 417 голосів. "Проти" – лише 10. У Держспецзв'язку після голосування наголосили: відповідне рішення Штатів чітко вказує, хто у цій війні є добром, а хто – злом.

Ленд-ліз – доказ того, що Штати вірять у перемогу України над російськими загарбниками. Відповідну заяву зробив Олексій Резніков – міністр оборони.

Фактично США хочуть стати партнерами України у її перемозі над Росією. За словами Резнікова, коли під час Другої світової війни Штати вступили у війну проти Гітлера, це змінило хід історії. Тоді Вінстон Черчилль переконав США надати допомогу. У 2022 році це зробив президент Володимир Зеленський.

Що Зеленський раніше казав про ленд-ліз

Український лідер раніше заявив, що закон про ленд-ліз допоможе Україні та країнам вільного світу здолати ідейних спадкоємців нацистів. Зеленський наголосив: він вдячний Байдену та Конгресу США за цю допомогу у боротьбі проти російських окупантів.

Президент назвав ленд-ліз доказом того, що сьогодні свобода вміє захищатися від тиранії.

Як це було – сенат США підтримав закон про ленд-ліз для України: дивіться відео

Посол Андрій Мельник закликав Німеччину слідом за Штатами ухвалити закон про ленд-ліз. Він наголосив, що українська армія потребує: 88 танків "Леопард", 100 БМП "Мардер" та самохідні гаубиці.