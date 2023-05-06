Історична подія: Повітряні сили збили "не имеющую аналогов" ракету "Кинджал"

Напередодні стало відомо, що Україна буцімто змогла вперше збити ракету "Кинджал", якою атакував ворог. У Повітряних силах 6 травня поставили крапку у цьому питанні.

Про успішне використання ЗРК Patriot розповів командувач Повітряних сил Микола Олещук. Він привітав українців з історичною подією. Нагадаємо, що до того моменту у нас не було систем, які б могли збивати "Кинджали".

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Україна вперше збила "Кинджал"

Вітаю український народ з історичною подією! Так, ми збили "не имеющий аналогов" "Кинджал"!

– зазначив він.

За словами Олещука, сталося це під час нічної атаки у ніч проти 4 травня. Ворог випустив по Україні ракету Х-47 з літака МіГ-31К, який піднявся у небо в Росії.

Водночас Олещук попрохав не поспішати з поширенням інформації. За його словами, не потрібно завчасно оприлюднювати дані, якими може скористатися ворог наступного разу.

Командувач Повітряних сил запевнив, що обов'язково повідомлятиме про те "що, де, чим і коли збили". Просто іноді потрібно буде трішки довше зачекати, ніж зазвичай.

Коли чутно гучні вибухи в повітрі, моя донька щоразу заспокоює сусідів словами: спокійно, працює наша ППО! Поговоріть і ви зі своїми сусідами, допомагайте один одному у важкі хвилини, вірте в наші Повітряні Сили, вірте в ППО!

– закликав він.

Деталі збиття "Кинджала"

Ними під час телемарафону поділився речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

4 травня МіГ-31К підіймався з аеродрому Саваслєйка, звідки здійснив пуск. Повітряне командування "Центр", яке, власне, опікується і Київщиною, супроводжувало цю ціль, МіГ-31К. І було відпрацьовано дивізіоном Patriot, який може збивати балістичні ракети,

– зазначив він.

Юрій Ігнат зауважив, що і так зрозуміло, що Україні потрібно більше Patriot. Адже по всій території нашої держави зберігається загроза атаки балістикою. Особливо це стосується Сходу.

Зрештою, ви знаєте, що Київ – ціль ворога номер 1. Вони найбільше і найчастіше атакують саме Київ, де розташовані всі органи нашого управління, влада і багато інфраструктурних об'єктів,

– додав спікер.

Він додав, що ми очікуємо, що скоро на бойовому чергуванні будуть системи SAMP-T, а також інші дивізіони Patriot. Таким чином ми посилюватимемо протиповітряну оборону там, де це найнеобхідніше, де найгарячіше і де це може захистити українців як від балістики, так і від авіації ворога.