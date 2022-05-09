Ми знову разом переможемо, – Зеленський подякував Байдену за підписання закону про ленд-ліз

Джо Байден 9 травня підписав закон про ленд-ліз України. Президент Володимир Зеленський заявив, що це – історичний крок.

Зеленський подякував Байдену за підтримку України у її боротьбі за свободу та майбутнє. Перемога обов'язково буде.

Зауважте Історична мить: Байден підписав закон про ленд-ліз для України

Підписання сьогодні закону про ленд-ліз – історичний крок. Переконаний, що ми знову разом переможемо. І захистимо демократію в Україні та у Європі. Як і 77 років тому,

– заявив Зеленський.