Ми знову разом переможемо, – Зеленський подякував Байдену за підписання закону про ленд-ліз
9 травня 2022 , 22:48Читать новость на русском
Джерело:твітер Володимира Зеленського
Джо Байден 9 травня підписав закон про ленд-ліз України. Президент Володимир Зеленський заявив, що це – історичний крок.
Зеленський подякував Байдену за підтримку України у її боротьбі за свободу та майбутнє. Перемога обов'язково буде.
Зауважте Історична мить: Байден підписав закон про ленд-ліз для України
Підписання сьогодні закону про ленд-ліз – історичний крок. Переконаний, що ми знову разом переможемо. І захистимо демократію в Україні та у Європі. Як і 77 років тому,
– заявив Зеленський.