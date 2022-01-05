"ЄС стоїть пліч-о-пліч з Україною": Боррель та Кулеба дали пресконференцію у Станиці Луганській

Високий представник ЄС Жозеп Боррель та глава МЗС України Дмитро Кулеба 5 січня разом відвідали Станицю Луганську. Там політики провели спільну пресконференцію.

Візит Борреля на Донбас – історична подія

Кулеба заявив, що візит Борреля є історичною подією. Це перший високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики, який відвідав зону російсько-українського конфлікту.

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Кулеба наголосив, що пріоритетною темою візиту стала безпека. Боррель на власні очі зміг побачити руйнівні наслідки конфлікту, а також – ще раз переконатися, які зусилля Україна докладає для припинення війни.

Євросоюз стоїть пліч-о-пліч з Україною у протидії агресивній політиці Росії. Мовиться не лише про політичну підтримку, але й про дуже практичні рішення,

– заявив Кулеба.

Зокрема, нещодавно Україну долучили до Європейського фонду миру. Завдяки цьому рішенню на зміцнення спроможностей ЗСУ витратять понад 30 мільйонів євро.

Україна – віддана дипломатії

Кулеба наголосив, що Україна – віддана дипломатії, виконанню мінських домовленостей та політичному врегулюванню конфлікту.

Боррель отримав детальний звіт щодо того, як Росія регулярно порушує мінські домовленості. Наразі Україна та ЄС мають одне завдання – дипломатичними засобами сприяти деескалації ситуації та тому, аби Москва відмовилася від своїх агресивних намірів.

Триває системна робота над стримуванням Росії. Зокрема, шляхом підготовки нових санкцій.

"Україна та ЄС – єдині у тому, що Росія не має права ділити Європу на зони впливу та визначати, куди, як, коли може розширюватися ЄС", – наголосив Кулеба.

Критичний момент для візиту

За словами Борреля, зараз – дуже критичний момент для візиту. Він вартував усіх докладених зусиль.

Головний дипломат ЄС наголосив, що конфлікт на Донбасі змінив життя людей, які там проживають. Долі багатьох місцевих жителів – зламані.

"Загинуло дуже багато українських військових, загинули мирні жителі. Цей конфлікт має дуже високу ціну", – заявив Боррель.

ЄС – найнадійніший партнер України

Він також запевнив, що ЄС є найнадійнішим партнером України. Він надає політичну, фінансову та економічну підтримку.

Боррель заявив: питання безпеки Європи і України стосується українців та європейців.

Ми тут сьогодні, щоб наголосити на повній підтримці ЄС незалежності і територіальної цілісності України. Ми тут для того, щоб працювати разом над деескалацією ситуації. Будь-яка військова агресія проти України матиме мати масштабні наслідки та величезну ціну, – наголосив Боррель.

Боррель та Кулеба у Станиці Луганській

Візит Борреля до України розпочався у ніч на 5 січня. Це перший візит, який політик здійснив у 2022 році.

Боррель та Кулеба прибули до Станиці Луганської у середу, 5 січня.

Глава МЗС України заявив, що цей візит є знаком єдності України та ЄС на тлі погроз Росії.

Після повернення до Києва Боррель зустрінеться з представниками української влади.

Пресконференція Борреля та Кулеби: дивіться відео