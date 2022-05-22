Історичний внесок у захист свободи, – Зеленський подякував Байдену за підтримку на 40 мільярдів
22 травня 2022 , 00:02Читать новость на русском
Володимир Зеленський увечері 21 травня традиційно звернувся до українців. Окрім того, президент подякував Джо Байдену.
Зеленський наголосив, що Байден невідкладно підписав пакет підтримки для України, який ухвалив Конгрес. Мовиться про допомогу на 40 мільярдів доларів.
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Я вдячний президенту Байдену за невідкладне підписання ухваленого Конгресом пакету підтримки для України на 40 мільярдів доларів. Це історичний внесок у захист свободи в Європі,
– заявив президент Зеленський.
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