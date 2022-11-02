Відомий історик Тімоті Снайдер став амбасадором UNITED24: збирає на "Ловця дронів"

Історик Єльського університету Тімоті Снайдер приєднався до команди амбасадорів платформи United24. Він вже розпочав збір на протидію ворожим дронам.

Снайдер став другим послом United24 після актора Марка Гемілла. Нагадаємо, що історик особисто зустрічався з президентом Володимиром Зеленським у Києві.

До теми Німеччина почала активніше донатити на українську армію: яка ситуація з іншими країнами

Збір на "ловця шахідів"

Снайдер збиратиме гроші на систему протидії ворожим дронам, якими Росія постійно атакує об’єкти критичної інфраструктури. Сам історик наголосив, що він поставив мету – зібрати 1 250 000 доларів на захист від безпілотників.

Крім того, Снайдер додав, що він як історик і науковець в перспективі хоче збирати гроші на відновлення бібліотек, шкіл та університетів, однак зараз є нагальні потреби.

Щоб захистити українців, захистити Україну й тим самим захистити цінності, ми маємо зупинити ці напади,

– наголосив професор.

Снайдер видав курс про історію України

Нещодавно історик виклав у вільний доступ свій курс лекцій для Єльського університету "Створення сучасної України". Він набрав 3 мільйони переглядів.

Зеленський відзначив, що Снайдер у своїх працях пояснює всьому світу важливість України, її правдиву історію та цінності. Президент подякував історику за цю роботу.

Що таке United24

Це ініційована Зеленським платформа та основне місце збору пожертв на підтримку України.

За 6 місяців на ній зібрали 213 мільйонів доларів, які надсилали люди зі 110 країн.

Серед амбасадорів United24 – Андрій Шевченко, Еліна Світоліна, Олександр Усик, американські актори Лієв Шрайбер та Марк Гемілл, гурт Imagine Dragons, співачка та акторка Барбра Стрейзанд, астронавт Скотт Келлі.

До речі – Зеленський зустрівся з послами платформи United 24: відео