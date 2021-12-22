Історія з будинком Гогілашвілі – Буданова отримала продовження з громадянами Росії

Після скандалу з уже ексзаступником очільника МВС Олександром Гогілашвілі з'ясувалось, що він живе у будинку колишньої дружини бізнесмена В'ячеслава Стрелковського. З'ясувалось, що родина власників будинку має російські паспорти.

Зокрема Стрелковські відвідують окупований Крим. Цю інформацію з'ясували та оприлюднили журналісти.

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Будинок, де живе Гогілашвілі, належить людям з російськими паспортами

Будинок, у якому живе Олександр Гогілашвілі, Марта Левченко та Кирило Буданов не тільки належить родині так званого "короля обналу" Стрелковського.

Стрелковський (мовиться про В'ячеслава – 24 канал) разом із ексдружиною регулярно відвідують окупований півострів,

– мовиться у повідомленні.

З'ясували, що навіть після окупації Криму Росією, Діана Стрелковська щонайменше 8 разів відвідувала Крим через адмінкордон між півостровом і Херсонською областю за українським паспортом. Згідно з документами редакції Діана Стрелковська у 2019 році літала з Сімферополя до Санкт-Петербурга та назад.

Окрім того, на даними журналістів, сам Стрелковський:

після окупації Криму щонайменше 12 разів перетинав адмінкордон між Херсонською областю та анексованим півостровом;

у 2019 році літав з Сімферополя до Санкт-Петербурга і Москви, та повертався аналогічно назад;

Такі дії експодружжя можуть містити ознаки адміністративного правопорушення щодо ймовірного порушення процедури перетину українського кордону,

– заявили у компанії.

Там також додали, що під час одного з перетинів адмінкордону з Кримом, Стрелковські використовували автівку, що, за українськими документами, зареєстрована на одну із фірм Діани Стрелковської.

Стрелковські мають російські паспорти

Також журналісти, за інформацією з власних джерел, повідомили, що:

у липні 2015 року Діана Стрелковська отримала російський паспорт в так званих "російських органах" окупованого Криму;

тоді ж паспорт Росії одержав й ексчоловік та бізнес-партнер Вячеслав Стрелковський.

"Журналісти також виявили, що через майже 3 роки, у березні 2018 року, Стрелковські в один день отримали також російські закордонні паспорти", – з'ясували розслідувачі.

Що відомо про будинок, у якому живе Олександр Гогілашвілі

Після скандалу журналісти з'ясували, що колишній заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі з дружиною живе в будинку бізнесменів, пов'язаних із мільйонним ухиленням від податків.

Там також живе колишній голова управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Зокрема будинок належить колишній дружині бізнесмена В'ячеслава Стрелковського – Діані Стрелковській. Компанії з їхньої орбіти фігурують у десятках кримінальних проваджень й здебільшого стосуються схем ухилення від сплати податків.

Будинок має понад 350 квадратних метрів та оточений високим парканом. Там є ще одна будівля, пост охорони, басейн, альтанка та, ймовірно, а також власний курник.

Розслідування щодо Гогілашвілі та Буданова – дивіться відео