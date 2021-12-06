Історія нашого війська сягає кількох століть, – Зеленський привітав з Днем Збройних сил

Володимир Зеленський привітав військовослужбовців та ветеранів з Днем Збройних сил України. Президент подякував їм за службу, стійкість та героїзм.

Відповідне звернення Верховного головнокомандувача ЗСУ оприлюднили 6 грудня. Саме в цей день в Україні відзначають 30 річницю створення Збройних сил.

Читайте також Війна змусила нас змінитися, – Залужний привітав ЗСУ із 30-річчям потужним відео

Зеленський привітав військовослужбовців зі святом

У 30-ту річницю з дня створення національних Збройних сил Володимир Зеленський пригадав, що "історія розвитку нашого українського війська сягає кількох століть", і його шлях нерозривно поєднаний з усіма історичними етапами становлення і розвитку Української держави. Президент пояснив, що українська армія:

пройшла складний шлях до формування дієздатної та високоорганізованої бойової структури, впевненої у своїх силах;

а також здатної зламати будь-які загарбницькі плани ворога.

Саме тому "українці пишаються своїми Збройними силами", адже саме наші воїни зберегли незалежність України, за яку віками боролися пращури.

У день професійного свята військовослужбовці ЗСУ продовжують виконувати свою найважливішу місію – боронять свободу та суверенітет держави від російського агресора. Від імені українського народу висловлюю вдячність особовому складу та ветеранам ЗСУ за самовіддану службу, стійкість і героїзм, виявлені під час захисту територіальної цілісності країни,

– заявив президент.

Зеленський також згадав про загиблих та сказав, що у цей день ми схиляємо голови перед пам'яттю героїв, які віддали своє життя за Україну.

"Їх подвиг житиме вічно та слугуватиме взірцем чесного й самовідданого служіння Вітчизні", – сказав президент.

Коротко про 30-річчя створення ЗСУ

6 грудня Україна відзначає 30 річницю створення Збройних сил України.

У цей день святкові заходи заплановані у Харкові, Одесі, Краматорську, Озерному, Львові та Києві. Між ними проведуть також телеміст.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав військових та запевнив, що українська армія є однією із найсильніших у світі.

Генерал-лейтенант також наголосив, що зараз наша армія готова до будь-яких варіантів розвитку безпекової ситуації.

Росія лякає наступом: які шанси на перемогу України у двобої з окупантом, VETERANO блог – дивіться відео