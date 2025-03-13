Одночасно з Курщиною ситуація загострилася і на Донбасі: аналіз боїв та карта фронту від ISW

ISW опублікував 13 березня черговий звіт про перебіг війни в Україні та Росії. Американські аналітики за геолокацією відстежили низку змін на різних ділянках фронту.

Їх можна побачити на оновлених картах – мовиться і про успіхи ЗСУ, і про просування російської армії. Основні висновки Інституту вивчення війни публікує 24 Канал.

Дивіться також Ворог зосередився на Суджі, ймовірно, має успіхи: ISW розповів про ситуацію у Курській області

Огляд ситуації на фронтах в Україні та Росії від 13 березня

Російські війська захопили Суджу – це показують геолокаційні кадри, опубліковані 12 березня. Також росіяни просунулися до південної Заолешенки на північний захід від Суджі.

– це показують геолокаційні кадри, опубліковані 12 березня. Також росіяни просунулися до південної Заолешенки на північний захід від Суджі. 11 і 12 березня російські війська атакували на північ від Харкова біля Глибокого та на північний схід поблизу Вовчанська , успіхів не мали.

, успіхів не мали. На Куп'янському напрямку та на Лиманському атаки тривали також без просувань, але до Борової росіяни просунулися. Геолокаційні кадри показують, що вони пройшли в північну Богуславку і, ймовірно, захопили Загризове .

. На Сіверському напрямку бої тривали без просувань росіян, на напрямку до Часового Яру у них успіхів також не було.

Бойові дії в Україні та Росії за 12 березня / Карти ISW

А от на Торецькому напрямку успіхи мали обидві сторони: ЗСУ пройшли вулицею 8 Березня на півдні Торецька , а росіяни – вулицею Соборна та до вулиці Грушевського в північній частині міста.

, а росіяни – вулицею Соборна та до вулиці Грушевського в північній частині міста. На Покровському напрямку успіхи мали Збройні Сили України. Геолокаційні кадри показують, що вони просунулися в західній Лисівці на південний схід від Покровська. На Курахівському напрямку просувань у сторін не було.

на південний схід від Покровська. На Курахівському напрямку просувань у сторін не було. Російські війська просунулися на напрямку Великої Новосілки. Геолокаційні кадри показують, що вони захопили Дніпроенергію на північ від міста.

на північ від міста. 12 березня російські війська продовжили наземні атаки на заході Запорізької області, але не зробили жодного підтвердженого просування. Така сама ситуація була на Дніпровському напрямку.

, Інститут вивчення війни зауважив, що ЗСУ просунулися в Торецьку та поблизу Покровська, а російські сили – в Курській області, а також біля Борової, Торецька та Великої Новосілки.