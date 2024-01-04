Чому Росія пішла на обмін військовополоненими саме в цей час: аналітика ISW

Україна змогла повернути додому 230 своїх військових та цивільних полонених. В американському Інституті вивчення війни пояснили, чому Росія погодилась на цей обмін після паузи з 7 серпня 2023 року.

Адже останній обмін полоненими відбувся 5 місяців тому й після цього Росія заморозила цей процес. Представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко говорив, що такі дії Кремля відбулись з невстановленої причини.

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Чому Росія погодилась на обмін полоненими

Аналітики ISW пояснили, що протягом останніх декількох тижнів трапилось декілька інцидентів, коли російські війська використовували українських військовополонених з явними порушеннями Женевської конвенції про військовополонених. Зокрема, мовиться про випадок:

Російське керівництво, можливо, вирішило провести такий великий обмін військовополоненими в цей час, щоб ослабити повідомлення про зловживання росіян щодо українських військовополонених і показати Росію як таку, що зацікавлена діяти в рамках міжнародного права і норм,

– запевнили аналітики ISW.

За їхніми даними, російські високопосадовці часто дуже зацікавлені в тому, щоб зобразити Росію як таку, що "дотримується гуманітарних та інших правових норм", і вибір часу для цього обміну полоненими може бути частиною ширших інформаційних зусиль.

Найбільший обмін військовополоненими з початку повномасштабної війни