Чому Росія пішла на обмін військовополоненими саме в цей час: аналітика ISW
Джерело:ISW
Україна змогла повернути додому 230 своїх військових та цивільних полонених. В американському Інституті вивчення війни пояснили, чому Росія погодилась на цей обмін після паузи з 7 серпня 2023 року.
Адже останній обмін полоненими відбувся 5 місяців тому й після цього Росія заморозила цей процес. Представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко говорив, що такі дії Кремля відбулись з невстановленої причини.
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Чому Росія погодилась на обмін полоненими
Аналітики ISW пояснили, що протягом останніх декількох тижнів трапилось декілька інцидентів, коли російські війська використовували українських військовополонених з явними порушеннями Женевської конвенції про військовополонених. Зокрема, мовиться про випадок:
- використання батальйону колишніх українських військовополонених в активних бойових діях,
- використання українських військовополонених як "живий щит";
- страти без суду і слідства українських військовополонених, які здалися в полон і були не придатні для ведення бою.
Російське керівництво, можливо, вирішило провести такий великий обмін військовополоненими в цей час, щоб ослабити повідомлення про зловживання росіян щодо українських військовополонених і показати Росію як таку, що зацікавлена діяти в рамках міжнародного права і норм,
– запевнили аналітики ISW.
За їхніми даними, російські високопосадовці часто дуже зацікавлені в тому, щоб зобразити Росію як таку, що "дотримується гуманітарних та інших правових норм", і вибір часу для цього обміну полоненими може бути частиною ширших інформаційних зусиль.
Найбільший обмін військовополоненими з початку повномасштабної війни
- Володимир Зеленський ввечері 3 січня заявив, що Україна повернула додому 230 полонених. З них 213 – солдати та сержанти, 11 – офіцери та 6 – цивільні.
- Водночас в ISW пояснили, що російське міноборони заявило, мовляв, вони повернули 248 російських військовослужбовців в рамках обміну і подякувало Об'єднаним Арабським Еміратам за їхню роль у посередництві в цьому обміні.
- Щодо кількості повернених українців, то аналітики ISW сказали, що російські джерела розійшлися в думках: одні говорили про 173 повернутих, інші – називали цифру "до 230".
- Уповноважений Верховної Ради України з прав людини заявив, що це захисники "Азовсталі", острова Зміїний, ЧАЕС, бойовий медик. Тобто там багато воїнів, які потрапили у полон ще в перший день війни. Зокрема, додому повернули сержанта Вадима Максименка, який потрапив у полон 24 лютого 2022 року на контрольному пункті в'їзду – виїзду "Чонгар" на Херсонщині.