Росія намагається перехопити ініціативу на фронті: у ISW оцінили, чи вдасться їй це

Ситуація на полі бою залишається напруженою. Українські захисники продовжують давати гідну відсіч ворогу, проте російська армія намагається перехопити ініціативу, вважають аналітики Інституту вивчення війни.

Російські війська намагаються перехопити стратегічну ініціативу та проводити кілька операцій на сході України, хоча те, чи зможуть вони це зробити, залишається незрозумілим. Водночас українські війська продовжують тиск на критичні ділянки фронту.

Дивіться також Навіщо росіяни поширили інформацію про "перегрупування" сил на лівому березі Дніпра: аналіз ISW

Інтенсивні бойові дії на трьох напрямках

Кілька українських офіційних осіб відзначили, що ситуація вздовж лінії фронту є складною, але українські сили зберігають контроль над бойовим простором. Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний заявив, що Авдіївський, Куп'янський і Мар'їнський напрямки є найбільш інтенсивними, але зазначив, що українські війська продовжують наступальні дії. Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський підкреслив, що російські війська ведуть одночасні наступальні дії на кількох напрямках і намагаються, зокрема, відновити ініціативу на північ і південь від Бахмута.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські сили повідомляють про посилення російських обстрілів на Куп'янському, Авдіївському та Донецькому напрямках.

Перехопити ініціативу буде важко

Російським військам, ймовірно, буде важко повністю відновити ініціативу на полі бою, адже українські війська продовжують власні наступальні операції та досягають успіхів на тактичному рівні вздовж фронту. Зокрема мовиться про захід Запорізької області та про лівий берег Херсонщини.

Російському військовому командуванню, ймовірно, доведеться вирішити, чи зберігати певні російські елементи на певних ділянках фронту для захисту від поточних українських наступальних операцій, чи передислокувати їх для підтримки наступальних операцій в інших місцях, які, ймовірно, завершаться без підкріплення,

– вважають аналітики.

Ці рішення, ймовірно, перешкодять здатності Росії перехопити стратегічну ініціативу в найближчі тижні.

Україна посилює атаки на російські війська та тили окупантів