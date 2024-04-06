ISW прогнозує збільшення втрат в окупантів: чи здатна Росії їх компенсувати

Аналітики прокоментували зростання темпів штурмових операцій з боку Росії. Вони пояснили, до яких наслідків це може призвести для країни-агресорки.

Інститут вивчення війни (ISW) підготував новий звіт про російсько-українську війну. Його опублікували у суботу, 6 квітня.

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Що кажуть аналітики

В ISW заявили, що Росія нещодавно посилила темпи своїх наступальних операцій в Україні. На думку аналітиків, це, ймовірно, призведе до збільшення втрат живої сили та техніки в окупантів. Однак в Інституті вивчення війни вважають, що міноборони країни-агресорки здатне компенсувати втрати особового складу та матеріальних засобів.

Аналітики нагадали про кілька механізованих штурмів приблизно на рівні взводу, роти та батальйону, які загарбники провели біля Часового Яру, біля села Терни, яке розташоване на захід від Кремінної, та поблизу населених пунктів Бердичів, Семенівка та Тоненьке, що на захід від тимчасово захопленої Авдіївки. Вони звернули увагу на те, що попередня модель піхотних атак окупантів не передбачала такого широкого використання бронетехніки, оскільки Росія зазнавала більших втрат у живій силі.

Тому в ISW припускають, що Москва могла успішно використати свої поточні зусилля з прихованої мобілізації. У такий спосіб Росія могла компенсувати втрати особового складу. Аналітики вважають, що нова тенденція з більшим використанням техніки під час тактичних штурмів свідчить про те, що окупанти, ймовірно, тепер не настільки стурбовані втратами живої сили та матеріальних засобів, як це було раніше.

Аналітики вважають, що у короткостроковій перспективі Москва не проводитиме непопулярні заходи щодо мобілізації чи економіки. Кремль може піти на такі кроки у випадку, якщо втрати у живій силі та техніці значно зростуть та перевищать той рівень, з яким може зараз впоратися нинішня прихована мобілізація в Росії та її поточні оборонні виробничі потужності.

У звіті зауважується, що російське командування впевнене у своїй здатності компенсувати втрати атак та готується до можливого наступу влітку 2024 року. Про це свідчить нещодавнє зростання числа штурмів у східній частині України з боку окупантів.

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