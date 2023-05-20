Чому Росія перекинула спецпризначенців ГРУ в Курську область: в ISW пояснили мету окупантів

Росія перекинула в прикордонні райони Курської області підрозділи двох елітних бригад ГРУ. У Кремлі пояснюються своє рішення проведенням контрдиверсійних заходів і провокацій. Однак відповідний крок Росії може мати геть інші причини.

Центр інформаційного спротиву 19 травня повідомив, що 3 і 22 гвардійські бригади спеціального призначення розгорнуті в Тьоткіно Курської області. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) проаналізували, чому насправді Росія перекинула спецпризначенців.

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Росіяни, можливо, хочуть відвернути увагу українських військ

За попередньою оцінкою ISW, таке розгортання російських військ у прикордонних районах, ймовірно, є спробою зафіксувати частину українських військ у прикордонних регіонах і розпорошити їх на критично важливих ділянках фронту.

Раніше повідомлялося про підрозділи 3 гвардійської бригади спеціального призначення в районі Кремінної Луганської області, а також про підрозділи 22 гвардійської бригади спеціального призначення в районі Оріхова на заході Запорізької області.

Незрозуміло, чому російське керівництво прийняло рішення вивести такі підрозділи з активних ділянок фронту в російські тилові райони, і, можливо, ці підрозділи зазнали попередніх втрат у нещодавніх бойових діях і були виведені та передислоковані для відпочинку та переозброєння. Розгортання цих підрозділів у прикордонних районах навряд чи матиме бажаний інформаційний або оперативний ефект,

– наголошують аналітики.

Що відомо про диверсії у Росії