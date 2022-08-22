Імпульс у бік Бахмута й Авдіївки вичерпаний: в ISW описали наріжну військову проблему росіян

В ISW заявили, що імпульс російських окупантів у бік Бахмута й Авдіївки – вичерпаний. Атаки росіян на Сході України досягають кульмінації, а далі, вочевидь, триватимуть незначні просування.

У матеріалі ISW – американського Інституті вивчення війни – мовиться, що росіяни вихвалялися воєнними перемогами, згадуючи Новолуганське та Вуглегірську ТЕС. Після багатотижневих боїв ворог зміцнив свій контроль навколо водних об'єктів.

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Окупанти намагалися наступати у бік Бахмута та Авдіївки. Водночас ворог не може досягнути жодного успіху.

В ISW назвали масштабну проблему окупантів

В ISW відзначили, що ситуація навколо Бахмута та Авдіївки демонструє фундаментальну російську проблему: окупанти неспроможні перетворити тактичні досягнення в оперативні успіхи. Загарбники не вміють скористатися перевагами. За цей час герої ЗСУ встигають відновити обороноздатні позиції.

За даними ISW, росіянами у найближчі місяці не зможуть просунутися вперед та похвалитися захопленими територіями.

російські сили, ймовірно, залишаться не в змозі виділити достатньо ресурсів на будь-яку наступальну операцію, щоб відновити імпульс, необхідний для значного територіального просування, яке призведе до успіху операції,

– мовиться у повідомленні.

Втрати ворога

російським окупантам в Україні завдають колосальних втрат. Станом на 21 серпня Генштаб ЗСУ повідомив про 45 200 ліквідованих окупантів. Окрім того, вдалося знищити:

танків – 1912 (+5) одиниць

бойових броньованих машин – 4224 (+12) одиниць

артилерійських систем – 1028 (+10) одиниць

РСЗВ – 266 одиниць

засоби ППО – 141 одиниця

літаків – 234 одиниці

гелікоптерів – 197 одиниць

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 806 (+3) одиниць

крилаті ракети – 190 одиниць

кораблі /катери – 15 одиниць.

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