Путін не захоче вести перемовини, навіть якщо ЗСУ проведуть успішний контрнаступ, – ISW
Джерело:ISW
У медіапросторі шириться інформація про український контрнаступ, який має от-от розпочатися. Однак божевільний російський диктатор відмовиться від перемовин навіть у разі програшу.
Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни. З посиланням на високопоставлених чиновників США та ЄС аналітики стверджують, що Владімір Путін не захоче вести переговори у відповідь на успішний контрнаступ України.
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Останні намагання Путіна виграти війну будуть жалюгідні
Укладачі звіту нагадали, що високопоставлений європейський чиновник нещодавно заявив, що шанси на те, що Путін відступить "менші за нуль".
Чиновник заявив, що Путін, ймовірно, буде мобілізувати залишки солдатів для боротьби в Україні. Помічниця міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Селеста Уолландер заявила, що наразі є "дуже мало доказів", які б свідчили про те, що Путін змінить свою стратегічну мету.
Уолландер додала, що кремлівський диктатор будь-що намагатиметься підпорядкувати Україну політично, якщо не військово.
Своєю чергою, речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі сказав, що США збільшують безпекову допомогу Україні, оскільки очікують, що Росія спробує перейти в наступ, коли покращаться погодні умови.
Що про контрнаступ говорить українське керівництво
- Голова ГУР МО Кирило Буданов розповів, що перед закінченням війни буде вирішальна битва армій України та Росії. Час, коли вона почнеться, є таємницею.
- За словами Буданова, надмірна увага та інтерес до контрнаступу ЗСУ певною мірою ускладнюють ситуацію. Окрім цього, вони створюють завищені очікування від українських захисників. Водночас подібні повідомлення лякають ворога.
- Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що будь-які сценарії контрнаступу – це лише припущення. Адже про плани української армії можуть говорити лише троє: міністр оборони, головнокомандувач ЗСУ та президент.
- Маляр додала, що численні сценарії контрнаступу, які зараз оприлюднюються, можна буде покласти в основу сюжетів кіно. "Але то все не про нашу історію. Нашу ми напишемо самі", – наголосила посадовиця.
- Секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що інформація про час і місце контрнаступу ЗСУ є закритою. Усі побачать, коли він розпочнеться.