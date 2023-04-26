Путін не захоче вести перемовини, навіть якщо ЗСУ проведуть успішний контрнаступ, – ISW

У медіапросторі шириться інформація про український контрнаступ, який має от-от розпочатися. Однак божевільний російський диктатор відмовиться від перемовин навіть у разі програшу.

Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни. З посиланням на високопоставлених чиновників США та ЄС аналітики стверджують, що Владімір Путін не захоче вести переговори у відповідь на успішний контрнаступ України.

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Останні намагання Путіна виграти війну будуть жалюгідні

Укладачі звіту нагадали, що високопоставлений європейський чиновник нещодавно заявив, що шанси на те, що Путін відступить "менші за нуль".

Чиновник заявив, що Путін, ймовірно, буде мобілізувати залишки солдатів для боротьби в Україні. Помічниця міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Селеста Уолландер заявила, що наразі є "дуже мало доказів", які б свідчили про те, що Путін змінить свою стратегічну мету.

Уолландер додала, що кремлівський диктатор будь-що намагатиметься підпорядкувати Україну політично, якщо не військово.

Своєю чергою, речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі сказав, що США збільшують безпекову допомогу Україні, оскільки очікують, що Росія спробує перейти в наступ, коли покращаться погодні умови.

Що про контрнаступ говорить українське керівництво