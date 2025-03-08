Поширити 5 статтю НАТО на Україну: чи підтримає Трамп ідею Італії

Прем'єр-міністрка Італії Джорджія Мелоні запропонувала поширити дію статті 5 НАТО на Україну без надання нашій державі повноправного членства в Альянсі. Це дуже цікава та нестандартна ідея, яка варта обговорення.

Однак не всі можуть її підтримати, зокрема, навідомо, чи на неї погодиться президент США Дональд Трамп. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Володимир Фесенко.

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Вагома гарантія безпеки

Як зазначив Володимир Фесенко, цікаво те, що Трамп дуже позитивно ставиться до Мелоні та ставить її у приклад європейським політикам. Між ними є непогана політична комунікація. Для України дуже добре, що прем'єр-міністрка Італії залишається нашим партнером, висловлюється на підтримку українців. Зараз це спроба знайти компроміс.

Дональд Трамп виступає проти членства України у НАТО. Він загалом дуже критично ставиться до Альянсу у нинішньому вигляді. Це виклик для усі. Може відбутися трансформація і певне послаблення ролі США у НАТО.

Однак зараз Джорджія Мелоні хоче знайти компроміс, якщо Україна не буде членом НАТО, але потребує гарантій безпеки. Італійська прем’єрка пропонує нестандартний варіант надати після завершення війни гарантії безпеки для України у такому вигляді.

Насправді головне, що цікавило нас у НАТО – це саме 5 стаття. Тому що напад на Україну, якщо ми члени Альянсу, розглядається як напад на НАТО. Тут ми не член НАТО, але, наприклад, особливий партнер Альянсу. Якщо 5 стаття на нас розповсюджується – це дійсно вагома гарантія безпеки,

– сказав політолог.

Тому ця ідея варта обговорення. Добре, якщо Мелоні буде просувати це у спілкуванні з Трампом. Однак невідомо, чи погодиться на це американський лідер.

"Я не впевнений, що на це погодиться Трамп, тим більше такі країни, які виступають у ролі сателітів Росії всередині НАТО, як Угорщина та Словаччина. Тому наскільки перспективна ця ідея – складно сказати. Швидше, тут будуть проблеми. Можливо, не всі її підтримають", – припустив Фесенко.

За його словами, далі усе залежатиме від того, як будуть рухатись переговори, і як на ці ідеї буде реагувати Трамп.

Нагадаємо, видання Financial Times пише, що прем'єр-міністрка Італії Джорджія Мелоні висунула пропозицію поширити дію статті 5 НАТО на Україну. Вона пропонує зробити це без надання нашій країні повноправного членства в Альянсі. За її словами, це стане "гарантією стабільної, довготривалої, ефективної безпеки" порівняно з пропозицією введення миротворців для підтримки режиму припинення вогню. Речник МЗС України Георгій Тихий прокоментував, що наша держава позитивно ставиться до пропозиції Мелоні.