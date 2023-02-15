Італія схвалила шостий пакет допомоги Україні

Уряд Італії затвердив шостий пакет допомоги Україні. Про це заявив міністр закордонних справ Антоніо Таяні.

Таяні наголосив, що Італія хоче миру, якого можна досягти, "лише продовжуючи озброювати Київ". Про це інформує 24 Канал.

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Глава МЗС зазначив, що це вже шостий пакет допомоги від Італії. Сьомий поки не планується, але якби він готувався, партія "Вперед, Італіє", координатором якої Таяні є, проголосувала б "за".

Італія хоче миру, якого можна досягти, лише продовжуючи озброювати Київ. Потрібно зробити все, щоб остаточним рішенням не стала капітуляція перед росіянами,

– підкреслив міністр закордонних справ.

Також віцепрем'єр зазначив, що Італія підтримує Київ після скандалу через коментарі експрем'єра та лідера "Вперед, Італіє" Сільвіо Берлусконі щодо Володимира Зеленського.

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Україна отримає від Італії та Франції ЗРК SAMP/T

Після тривалих тижнів дискусій Франція та Італія на початку лютого нарешті ухвалили рішення про відправлення в Україну ЗРК SAMP/T.

SAMP/T – це перша європейська протиракетна система великої дальності, розроблена Францією та Італією. Вона дозволить нашій державі захистити себе від атак безпілотників, ракет і російської авіації.

Система може відстежувати десятки цілей і перехоплювати відразу 10. Цікаво, що це єдина система європейського виробництва, яка може перехоплювати балістичні ракети.

За словами Антоніо Таяні, зенітний ракетний комплекс SAMP/T може бути розгорнутий в Україні упродовж двох місяців. До речі, наші військові вже поїхали опановувати ці ЗРК.