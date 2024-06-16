Пане Зеленський, приїжджайте – ми готові надати пакет допомоги, – очільник МЗС Італії

В суботу, 15 червня, стартував Глобальний саміт миру у Швейцарії. Прямо там Італія запропонувала Україні нову військову допомогу.

Про це на Саміті миру заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, інформує 24 Канал.

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Італія анонсувала новий пакет військової допомоги

Глава МЗС Італії Антоніо Таяні заявив, що його країна готова надіслати новий пакет військової допомоги для України.

Дипломат запросив українського лідера Володимира Зеленського до Італії та запевнив, що Україна завжди може розраховувати на його державу. Водночас італійський міністр розкритикував дії російського диктатора Володимира Путіна щодо Києва.

За його словами, Італія зацікавлена в тому, щоб вони не втрачали Україну з центру поля зору. Таяні зазначив, що, на жаль, Путін не показує позитивних ознак прагнення до миру. Він підкреслив, що "війна може зупинитися в будь-який момент, для цього Росії потрібно лише припинити збройну агресію та відновити цілісність території України".

Пане Зеленський, приїжджайте до нас в Італію. Ми готові надіслати також новий пакет збройної допомоги, але ми будемо підтримувати також і відновлення України. Розраховуйте на нас, розраховуйте на Італію,

– наголосив Таяні.

Антоніо Таяні раніше говорив про постачання озброєнь: що відомо

У вівторок, 11 червня, стало відомо, що Італія надасть Україні два пакети допомоги.

Власне, під час Конференції з відновлення України в Берліні міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні анонсував постачання озброєнь, зокрема, й системи протиповітряної оборони SAMP/T.

За словами італійського представника, його країна готова надавати Україні не лише військову допомогу, а й підтримку в інших галузях. Тому Італія також надасть пакет фінансової допомоги.

"Новий пакет на 140 мільйонів євро для заходів щодо інфраструктури, залізниці, охорони здоров'я, агропродовольчого сектору, гуманітарного сектору, а також із розмінування. Це останнє рішення італійського уряду", – додав посадовець.