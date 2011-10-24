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      Італія має намір провести пенсійну реформу

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      Як повідомляє агентство FrencePress, Сільвіо Берлусконі має намір скликати позачергове засідання кабміну для обговорення заходів стимулювання економіки, серед яких проведення пенсійної реформи.

      Про це італійський прем’єр заявив на саміті ЄС у Брюсселі. Нагадаємо, Італія перебуває під постійним тиском з боку партнерів по ЄС. Лідери країн Євросоюзу закликають Рим прискорити проведення економічних реформ. При цьому від італійської влади вимагають визначити конкретні терміни проведення заходів зі скорочення держборгу та стимулювання зростання економіки.

      Варто зазначити, що експерти вкрай стурбовані ситуацією в Італії. Державний борг країни на сьогодні вже сягнув 1,9 трлн. євро. Через стагнацію у державі інвестори сумніваються, що Італії вдасться уникнути долі Греції.

      Теги: Сільвіо Берлусконі Економіка
      Джерело: 24 Канал
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      Новини за 24 жовтня 2011
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