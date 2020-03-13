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      Італія може стати осередком нової світової кризи, – WP

      - Читать новость на русском
      Коронавірус спричинить світову кризу / Getty Images

      Коронавірус може стати причиною світової фінансової кризи. Стартом економічної кризи стане банківський сектор Італії.

      Таку думку висловив економічний оглядач The Washington Post Девід Лінч.

      Важливо ЄС та коронавірус: чи переживе економіка Європи пандемію

      Експерт зазначив, що все залежить від того, наскільки добре італійські банки витримають випробування. Довгий час банки Італії вважалися найслабшими у Європі.

      Побоювання Девід Лінч пояснив тим, що восьма за величиною економіка світу уже припиняє комерційну діяльність.

      За словами експерта, криза в Італії може призвести до того, що бізнес не зможе обслужити власні кредити, так само як і приватні особи не зможуть платити по кредитах.

      В Україні НБУ прогнозує низьке зростання цін на продукти в Україні попри економічну кризу, яку викликав спалах коронавірусу у світі. Водночас у квітні Нацбанк може переглянути макропрогнози.

      Тим часом деякі країни почали переглядати свої прогнози на 2020 рік у негативний бік.

      Що відомо про коронавірус в Італії:

      • Всього в Італії заразилися коронавірусом близько 15 000 людей, це друга країна за кількістю хворих після Китаю. Із них 1016 випадків коронавірусу завершились летально.
      • Через епідемію в країні оголосили карантин до 5 квітня: закриті всі громадські місця, ресторани та школи. Пересування містами також обмежені.
      • У Неаполі ввели штраф у розмірі 270 євро за порушення карантину.
      • В Італії залишилися багато українців.

      Як живе Італія під час епідемії коронавірусу – читайте в ексклюзивному матеріалі 24 каналу.

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      сьогодні
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Коронавірус Covid-19 Новини політики Світова криза 2020 Фінанси
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