Італія надасть Лівії 12 кораблів для боротьби з нелегальною іміграцією в Європі

Уряд Італії надасть Лівії флот з 12 кораблів в якості допомоги для боротьби з нелегальною міграцією в Європу.

Про це повідомило агенство "Інтерфакс Україна" з посиланням на заяву прем'єр-міністра Італії Джузеппе Конте.

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Зазначається, що 10 з 12 кораблів – сторожові катери, що призначені для патрулювання лівійського узбережжя. Італія також прийме участь в підготовці співробітників берегової охорони.

Нагадаємо, що раніше міністр внутрішніх справ Італії Матео Сальвіні запропонував будувати центри приймання мігрантів у Африці, щоб зупинити потік біженців до країн Європи.