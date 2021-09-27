У Італії люди протестували на підтримку жінок в Афганістані
Джерело:АВС News
У містах Італії тисячі людей вийшли на протест на підтримку жінок Афганістану. Зокрема, щоб дозволити жінкам брати участь в освітньому та політичному житті країни.
Протестувальники виступали за продовження міжнародного тиску на талібів. Люди вийшли під гаслом – "Давайте не кидати їх".
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У Італії люди протестували на підтримку афганських жінок
Протестувальники закликали створити постійний наглядовий центр з прав жінок в Афганістані при МЗС та ООН.
Зокрема мітинг організовували члени Фонду Pangea Foundation – він протягом 20 років працював над проєктами економічного розвитку для афганських жінок. Вони й допомагали їм евакуюватись після захоплення влади талібами.
Ми повинні продовжувати чинити тиск, щоб жінки могли брати участь не тільки в освіті, але й у політиці своєї країни,
– заявили учасниці фонду.
У Італії жінки вийшли на вулиці заради відновлення прав афганок / Фото AP
Вони також запевнили, що евакуацію потрібно продовжити та подумати про жінок, які не змогли потрапити в аеропорт Кабула у серпні під час евакуації. Адже наразі ці жінки ризикують життям, перебуваючи в Афганістані.
Порушення прав та свобод жінок в Афганістані
- Як тільки бойовики "Талібану" прийшли до влади у серпні 2021 року, – на вулицях почали замальовувати вивіски з фотографіями жінок.
- Згодом бойовики вбили багатодітну жінку на очах у дітей, адже та відмовилась їм приготувати їсти через брак продуктів. Далі – застрелили вагітну поліцейську та вбили жінку без паранджі.
- Після цього вони Міністерство у справах жінок в Афганістані замінили відомством з пропаганди уникнення пороків.
- На початку вересня таліби заборонили дівчатам навчатись у школах, багатьом жінкам в органах міської влади Кабула.