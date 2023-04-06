8 дітей залишились сиротами: на Закарпатті поховали загиблого воїна Івана Богдана

На жаль, війна забирає найкращих. Нещодавно на Закарпатті попрощалися з 44-річним Іваном Богданом.

Герой загинув, обороняючи Україну, у запеклому бою з російськими окупантами. Про його загибель стало відомо 29 березня.

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Що відомо про загиблого воїна

У рідному селі Героя Родниківка Полянської громади Мукачівського району попрощалися з 44-річним Іваном Богданом. В останню путь захисника провели сотні місцевих жителів, друзі та рідні чоловіка.

Прощання з Іваном відбулося 3 квітня у Свято-Михайлівському православному храмі.

Герою був батьком вісьмох дітей і понад рік тому поховав дружину.

На Закарпатті попрощалися з Іваном Богданом / фото Mukachevo.net

Герої, які загинули на фронті

висловлює співчуття усім рідним та близьким загиблого воїна.