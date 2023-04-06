8 дітей залишились сиротами: на Закарпатті поховали загиблого воїна Івана Богдана
6 квітня 2023, 11:00Читать новость на русском
Джерело:Mukachevo.net
На жаль, війна забирає найкращих. Нещодавно на Закарпатті попрощалися з 44-річним Іваном Богданом.
Герой загинув, обороняючи Україну, у запеклому бою з російськими окупантами. Про його загибель стало відомо 29 березня.
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Що відомо про загиблого воїна
У рідному селі Героя Родниківка Полянської громади Мукачівського району попрощалися з 44-річним Іваном Богданом. В останню путь захисника провели сотні місцевих жителів, друзі та рідні чоловіка.
Прощання з Іваном відбулося 3 квітня у Свято-Михайлівському православному храмі.
Герою був батьком вісьмох дітей і понад рік тому поховав дружину.
На Закарпатті попрощалися з Іваном Богданом / фото Mukachevo.net
Герої, які загинули на фронті
- Нещодавно на війні в Україні загинув боєць "Гонору" Назарій Грибан з позивним "Продюсер". Герою було лише 25 років.
- Захисник Андрій "Мех" Мехряков загинув 4 квітня у бою з російськими окупантами. Життя військового обірвалося у Бахмуті.
- Також учасник неформального молодіжного руху "Гонор", воїн Даниїл "Вікінг" Кондель віддав своє життя за Україну під Бахмутом.