Росіяни розстріляли українського полоненого Івана Григуса з Тернопільщини

Російські окупанти розстріляли військового з Тернопільщини Івана Григуса, який потрапив у полон в Донецькій області. Захиснику було 33 роки.

Відомо, що підтвердилася загибель жителя селища Залізці Тернопільської області Івана Григуса, якого безжально розстріляли окупанти. Про це повідомив селищний голова Залізців Андрій Нога.

Дивіться також Росіяни знову розстріляли українських полонених біля Роботиного

Росіяни розстріляли Івана Григуса

Селищний голова зазначив, що захисник України був 1991 року народження.

Він потрапив у полон у Донецькій області і був розстріляний російськими окупантами.

На жаль, словами важко загоїти в серці болючу рану втрати. Адже смерть найріднішої людини – велике випробування. Сил рідним, близьким, друзям та усім, хто знав нашого захисника Івана, пережити цей невимовний біль від втрати,

– написав голова.

Андрій Нога додав, що про дату та час зустрічі загиблого воїна повідомлять додатково.

Також на початку лютого у мережі опублікували відео, на якому, як стверджується, полонений під Новомихайлівкою, що в Донецькій області, український військовий 79 бригади ЗСУ. На відео він назвав себе Іваном Григусом.

Іван Григус в полоні: дивіться відео

Росіяни розстріляли українських воїнів

висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя. Вічна пам'ять.

Нещодавно стало відомо, що росіяни знову розстріляли українських військових, які здавалися в полон.

Омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що воєнний злочин ймовірно трапився 24 лютого 2024 року в Бахмутському районі.

Лубінець розповів, що "на відео, яке нам вдалося отримати, видно, що українські військові здаються у полон: їхні руки були підійняті до верху, вони показували, що беззбройні та не несуть загрози. Росіяни мали взяти їх у полон, але натомість нещадно розстріляли".

За його словами, точна кількість страчених росіянами українців не відома – ймовірно їх було щонайменше сім.