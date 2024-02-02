"Залишилися лише голосові повідомлення": своє життя за Україну віддав Іван Нікітенко

Україна втрачає на війні, розв'язаній Росією, своїх найкращих синів і доньок. У запеклих боях на східному напрямку фронту загинув молодий воїн Іван Нікітенко із позивним "Кум".

Український захисник був оператором БпЛА. Він захищав від окупантів рідну Луганщину.

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Бійцю назавжди залишилося 25

Іван Нікітенко, 23 січня 1999 року народження, був родом із села Лозовівка, що на Старобільщині. Там він навчався, жив і працював майстром-піцайоло. Хлопець був опорою для молодшого брата та бабусі, яка виховувала хлопців після втрати їхньої мами.

Однак у вересні 2021 року парубок вирішив змінити фах і стати оператором БпЛА. Свій бойовий шлях він почав на позиціях в районі Мар'їнки, що на Донеччині. Він служив у 54-й окремій механізованій бригаді.

З початком повномасштабного вторгнення мріяв про одне – міцну родину, яка житиме в мирній країні. Навіть пропозицію руки та серця зробив коханій телефоном, бо поспішав створити сім‘ю,

– мовиться в повідомленні голови Луганської ОВА Артема Лисогора.

Воїн не дожив тиждень до свого 25-річчя. На жаль, захисник потрапив під потужний артобстріл росіян під Білогорівкою. Хлопець загинув на рідній луганській землі 15 січня.

Відомо, що незабаром на світ з‘явиться первісток Івана, який так і не побачить батька, але назавжди збереже пам‘ять про свого Героя.

Чутлива історія двох закоханих

Як повідомили, у Старобільській міській раді, обраницею захисника стала дівчина, яку він вперше зустрів під час святкового концерту в Титарівці. Вони не бачилися тривалий час. Вона вибралася з окупованої Старобільщини, влаштовувала свій побут та щоденне життя на новому місці, а він продовжував зі зброєю в руках боронити рідну землю від ворога.

Закохані побралися, коли їхні шляхи нарешті зійшлися у Дніпрі. У молодят було чотири доби щастя і нового подружнього досвіду. А потім Іван знову повернувся під Бахмут, а Богдана – до Полтави, щоб із завмиранням серця щодня чекати звісток та дзвінків від чоловіка.

У серпні 2023-го молоді люди відзначили першу річницю створення своєї родини.

Досі не можу повірити в те, що Вані немає, мені здається, що просто немає звʼязку, як бувало раніше не раз, і ось-ось у месенджері я знов прочитаю – "В мене все добре". Але це не так. Залишися тільки голосові повідомлення, де я можу почути голос чоловіка, фотографії та спогади. Мій Герой в моєму серці назавжди. Ти мені завжди так говорив,

– розповіла Богдана.

Редакціятакож висловлює співчуття рідним і близьким. Низько кланяємося до землі Герою України, який віддав своє життя у боротьбі за незалежність рідної держави.

Трагічні втрати України у війні