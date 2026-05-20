У мережі заявляли, що голова Нацполіції Іван Вигівський подав у відставку: чи дійсно це так

У середу, 20 травня, у мережі поширювали інформацію що голова Національної поліції України подав у відставку. Проте, згодом з'ясувалося, що заяви не відповідають дійсності.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на поліцію.

Що відомо про нібито відставку голови Національної поліції?

Інформація про відставку голови Національної поліції України з'явилася 20 травня у різних ЗМІ. Проте, ця інформація не мала офіційного підтвердження. Зокрема не розкривалися причини, чому Іван Вигівський прийняв рішення написати заяву про відставку з посади.

Згодом, у поліції спростували заяву про те, що Вигівський подав рапорт на звільнення.

Ця інформація не відповідає дійсності, Вигівський не подавав рапорт про відставку, перебуває на місці і виконує свої обов'язки,

– зазначала речниця Нацполіції Юлія Гірдвіліс.

Що відомо про Івана Вигівського?

Іван Вигівський обіймає посаду Голови Національної поліції України та був офіційно призначений 14 липня 2023 року. Він народився 26 березня 1980 року в Житомирській області, а у 2003 році закінчив Національний університет внутрішніх справ України за спеціальністю "Правознавство".

Свою кар'єру в системі МВС розпочав у 1999 році, проходячи шлях від слідчого до керівних посад у підрозділах поліції Житомирщини, де працював до 2016 року. Згодом обіймав посаду заступника начальника ГУНП у Миколаївській області – начальника слідчого управління, а у 2020 – 2021 роках очолював поліцію Полтавської області. У 2021 – 2023 роках керував Головним управлінням Нацполіції у місті Києві. У січні 2023 року був призначений тимчасово виконувачем обов'язків Голови Національної поліції України після трагічної загибелі керівництва МВС у Броварах.

З липня 2023 року офіційно обіймає посаду Голови Національної поліції України.

Нещодавно частина керівного складу поліції подала у відставку: що відомо

Начальник Департаменту патрульної поліції України, генерал поліції Євгеній Жуков подав у відставку на тлі резонансного інциденту в Києві, що стався під час теракту в Голосіївському районі. Паралельно за результатами службового розслідування було ухвалено рішення про звільнення або усунення цілої вертикалі керівництва столичної патрульної поліції.

Події, які стали причиною кадрових рішень, відбулися 18 квітня 2026 року. Тоді озброєний чоловік відкрив стрілянину по перехожих, після чого забарикадувався в супермаркеті. Внаслідок нападу загинули люди, а зловмисника згодом ліквідував спецпідрозділ КОРД.

Наступного дня у мережі з'явилися записи з бодікамер патрульних, які першими прибули на місце події: почувши постріли, вони відійшли та сховалися в службовому автомобілі, залишивши цивільних, зокрема поранених, без допомоги. Євгеній Жуков різко засудив дії підлеглих, назвавши їх "ганебними, непрофесійними та недостойними". Як бойовий офіцер, він заявив, що бере на себе моральну відповідальність за провал у діях підрозділів і подав рапорт про відставку.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що інцидент призвів до масштабних кадрових рішень у системі патрульної поліції Києва. Було звільнено або понижено в посаді керівників усіх рівнів – від командирів підрозділів до начальника Управління патрульної поліції столиці. Частина посадовців також самостійно подала рапорти про звільнення.