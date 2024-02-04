Івана Федорова призначили головою Запорізької ОВА

Мер Мелітополя Іван Федоров очолив Запорізьку обласну військову адміністрацію. Відповідний наказ видав президент Володимир Зеленський.

Указ президента про призначення Федорова на посаду голови Запорізької ОВА оприлюднили 4 лютого. Однак він був підписаний кількома днями раніше. Раніше призначення Івана Федорова погодив Камбін.

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Федоров очолив ЗОВА

Таким чином, мер наразі окупованого Мелітополя Іван Федоров став новим керівником Запорізької ОВА.

Призначити Федорова Івана Сергійовича головою Запорізької обласної державної адміністрації,

– мовиться в указі №48.

Сам Іван Федоров розповів про свої цілі на новій посаді. Він сказав, що його мета – обʼєднати зусилля навколо наближення перемоги України.

Іван Федоров розповів про плани на новій посаді

За словами Федорова, він прагне посилити обороноздатність Запорізької області та надавати військовим повноцінну підтримку.

Також він обіцяє допомагати мешканцям і переселенцям на підконтрольній Україні території та адвокатувати права людей, які залишаються в окупації,

Крім цього, Федоров планує готувати умови для відновлення життєдіяльності громад після деокупації.

Протягом двох років повномасштабної війни разом з командою Мелітополя робив це на посаді міського голови. Тепер беру відповідальність за консолідацію спільних дій громад Запоріжчини на обласному рівні,

– сказав він.

Натомість колишній керівник Запорізької ОВА Юрій Малашко подякував Володимиру Зеленському, команді Офісу Президента та Уряду за виказану довіру та надану можливість працювати на Запоріжжі.

Також вдячний команді заступників, керівникам структурних підрозділів, владним командам обласного центру, міст та територіальних громад. Разом ми зробили дуже багато для посилення обороноздатності, для зміцнення Сил безпеки та оборони, для вимушених переселенців, для всіх запорожців. Окремо хочу подякувати командирам та солдатам, які рішуче протистоять ворогу на Запорізькому напрямку. Ви – титани! Вдячний долі, що ми стояли пліч-о-пліч на захисті області,

– написав він.

Він зазначив, що період роботи на посаді голови ЗОВА став для нього справжнім викликом.