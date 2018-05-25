Іванка Трамп показала милі знімки з сином

Донька Президента США Іванка Трамп має щільний робочий графік. Однак політик вміло поєднує роботу та сімейне життя.

Це Іванка Трамп продемонструвала на своїй сторінці в Instagram. Донька Президента зачарувала милими знімками з наймолодшим сином – 2-річним Теодором.

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Хлопчик разом з батьком Джаредом Кушнером відвідав Іванку Трамп в офісі. Донька Президента зраділа такому візиту рідних та провела з ними обідню перерву.

Люблю, коли Теодор відвідує мене в офісі,

– поділилась враженнями від ланчу Іванка Трамп.

Після зустрічі дружина Джареда Кушнера не втрималась та опублікувала милі знімки, які зачарували мережу. На світлинах Іванка Трамп в бузковій міні-спідниці та світлій кофті крокує з маленьким Теодором. Окрім цього, донька Президента США показала свій ланч.

Допис, поширений Ivanka Trump (@ivankatrump) 24 Тра 2018 р. о 1:44 PDT

Зазначимо, що спільно з Джаредом Кушнером Іванка Трамп виховує трьох дітей – 6-річну Арабеллу-Роуз, 4-річного Джозефа Фредеріка та 2-річного Теодора. Подружжя не приховує свого щастя від батьківства, що неодноразово демонструють в соціальних мережах.