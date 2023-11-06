На Прикарпатті чоловік ввірвався на АЗС з пістолетом

У місті Долина Івано-Франківської області 37-річний чоловік вчинив розбійний напад на АЗС. Він прийшов туди з пістолетом і ножем, якими почав погрожувати касиру та оператору.

Чоловік вимагав в оператора віддати йому мобільний телефон, а касира змусив витягнути з каси понад 10 тисяч гривень, які також забрав із собою. Через декілька годин розбійника затримала поліція, передає 24 Канал.

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Що загрожує фігуранту справи

Погрожуючи працівникам АЗС, чоловіку все-таки вдалося отримати всі кошти з каси та мобільний телефон. Далі нападник швидко втік із заправки та поїхав у невідомому напрямку. Для того, щоб його відшукати скерували весь особовий склад Долинської та Калуської поліції.

Поліція затримала чоловіка у селі Пійло, що у Калуському районі.

За кермом автівки перебував 37- річний житель Долини. Також, при огляді транспортного засобу поліцейські виявили викрадені грошові кошти, ніж та пістолет, якими погрожував розбійник,

– повідомили в поліції.

Затриманому оголосили про підозру за частиною 4 статті 187 (Розбій, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Запобіжний захід має обрати суд.

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