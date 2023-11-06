На Прикарпатті чоловік ввірвався на АЗС з пістолетом
Джерело:Поліція Івано-Франківської області
У місті Долина Івано-Франківської області 37-річний чоловік вчинив розбійний напад на АЗС. Він прийшов туди з пістолетом і ножем, якими почав погрожувати касиру та оператору.
Чоловік вимагав в оператора віддати йому мобільний телефон, а касира змусив витягнути з каси понад 10 тисяч гривень, які також забрав із собою. Через декілька годин розбійника затримала поліція, передає 24 Канал.
Дивіться також В Одеській області п'яний водій збив школярку: за три дні дівчинка померла
Що загрожує фігуранту справи
Погрожуючи працівникам АЗС, чоловіку все-таки вдалося отримати всі кошти з каси та мобільний телефон. Далі нападник швидко втік із заправки та поїхав у невідомому напрямку. Для того, щоб його відшукати скерували весь особовий склад Долинської та Калуської поліції.
Поліція затримала чоловіка у селі Пійло, що у Калуському районі.
За кермом автівки перебував 37- річний житель Долини. Також, при огляді транспортного засобу поліцейські виявили викрадені грошові кошти, ніж та пістолет, якими погрожував розбійник,
– повідомили в поліції.
Затриманому оголосили про підозру за частиною 4 статті 187 (Розбій, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Запобіжний захід має обрати суд.
Інші затримання правоохоронців
- На Кіровоградщині винесли вирок 22-річній місцевій жительці, яка корегувала ворожі удари по Україні. Дівчина фотографувала військові, інфраструктурні об'єкти та передавала фото росіянам. Відомо про щонайменше 10 таких випадків. Суд присудив зрадниці довічне ув'язнення.
- На Житомирщині затримали 25-річного чоловіка, який напав на волонтерку. Він чекав її біля будинку, а потім завдав удару в обличчя. Коли жінка впала, підозрюваний продовжив її бити. Після цього втік з місця та переховувався в іншій області. Коли його затримали, він так і не зміг пояснити свій вчинок.
- На Прикарпатті заарештували депутата Калуської міської ради, який збив на смерть 76-річного велосипедиста. Слідчі встановили, що підозрюваний перебував за кермом Volvo нетверезим. Тепер йому загрожує від 5 до 10 років у в'язниці.