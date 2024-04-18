В Івано-Франківську та області чули звуки вибухів

18 квітня 2024, 06:47
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У Івано-Франківській області та в обласному центрі пролунали вибухи. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу атаки "Шахедами".

Перші вибухи, за даними журналістів, пролунали о 6:44 18 квітня. Буквально за дві хвилини до цього моніторингові телеграм-канали повідомляли про два безпілотники ворога в Івано-Франківській області, пише 24 Канал. 

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Що відомо про вибухи на Франківщині 

На Франківщині чутно звуки вибухів,
– повідомили кореспонденти Суспільного о 6:44 18 квітня.

Після цього Повітряні сили ЗСУ попередили, що "Шахеди" летять з півночі Івано-Франківська. 

О 6:52 18 квітня журналісти повідомили про вибух в Івано-Франківську. 

Залишайтесь в укриттях! Ворожі дрони-камікадзе з південно-східного напрямку Івано-Франківська,
 – заявили Повітряні сили ЗСУ.  

Моніторингові телеграм-канали повідомили, що всі ворожі "Шахеди" летіли на Франківщину, проте вони могли змінити курс. 

Орієнтовно о 7:06 18 квітня в Івано-Франківську знову пролунав вибух.

Після нього моніторингові телеграм-канали написали, що, мовляв, ворожі дрони по Івано-Франківщині вже не летять. 

Росія атакувала "Шахедами" вночі 

  • Повітряні сили ЗСУ орієнтовно перед північчю повідомили, що група "Шахедів" перебуває на межі Полтавської та Черкаської областей. Дрони летіли на Київщину.
  • Орієнтовно о 1 ночі проти 18 квітня у Київській області пролунали вибухи. Вже о 2:20 ворожі дрони летіли на Старокостянтинів Хмельницької області. О 2:33 у Хмельницькій області пролунали вибухи, там працювала ППО.
  • Вдосвіта Росія скерувала "Шахеди" на Захід України. Згодом повідомили, що дрони рухаються в напрямку Івано-Франківщини, де й пролунали вибухи. 
Автор: Діана Квасневська