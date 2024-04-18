В Івано-Франківську та області чули звуки вибухів
У Івано-Франківській області та в обласному центрі пролунали вибухи. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу атаки "Шахедами".
Перші вибухи, за даними журналістів, пролунали о 6:44 18 квітня. Буквально за дві хвилини до цього моніторингові телеграм-канали повідомляли про два безпілотники ворога в Івано-Франківській області, пише 24 Канал.
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Що відомо про вибухи на Франківщині
На Франківщині чутно звуки вибухів,
– повідомили кореспонденти Суспільного о 6:44 18 квітня.
Після цього Повітряні сили ЗСУ попередили, що "Шахеди" летять з півночі Івано-Франківська.
О 6:52 18 квітня журналісти повідомили про вибух в Івано-Франківську.
Залишайтесь в укриттях! Ворожі дрони-камікадзе з південно-східного напрямку Івано-Франківська,
– заявили Повітряні сили ЗСУ.
Моніторингові телеграм-канали повідомили, що всі ворожі "Шахеди" летіли на Франківщину, проте вони могли змінити курс.
Орієнтовно о 7:06 18 квітня в Івано-Франківську знову пролунав вибух.
Після нього моніторингові телеграм-канали написали, що, мовляв, ворожі дрони по Івано-Франківщині вже не летять.
Росія атакувала "Шахедами" вночі
- Повітряні сили ЗСУ орієнтовно перед північчю повідомили, що група "Шахедів" перебуває на межі Полтавської та Черкаської областей. Дрони летіли на Київщину.
- Орієнтовно о 1 ночі проти 18 квітня у Київській області пролунали вибухи. Вже о 2:20 ворожі дрони летіли на Старокостянтинів Хмельницької області. О 2:33 у Хмельницькій області пролунали вибухи, там працювала ППО.
- Вдосвіта Росія скерувала "Шахеди" на Захід України. Згодом повідомили, що дрони рухаються в напрямку Івано-Франківщини, де й пролунали вибухи.