В Івано-Франківській області авто збило 13-річну дівчинку: дитину госпіталізували

На Прикарпатті вночі 2 січня сталась автотроща, у якій постраждала дитина. Під колеса потрапила 13-річна дівчинка, її довелось госпіталізувати.

Уночі 2 січня сталась аварія у селі Добротів, що на Надвірнянщині. Audi A40, за кермом якого був 40-річний чоловік, збило 13-річну дівчинку.

Нещодавно На Черкащині зіткнулися два автомобілі: загинув чоловік, багато постраждалих

Дівчинка йшла проїзною частиною дороги

Про ДТП розповіли ЗМІ в управлінні цивільного захисту облдержадміністрації. Дівчинка йшла проїзною частиною дороги в попутному напрямку.

Дитина отримала травми і потрапила до лікарні

В аварії дитина отримала травми. Потерпілу госпіталізували в Івано-Франківську обласну дитячу клінічну лікарню. Правоохоронці проводять розслідування інциденту на дорозі.

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