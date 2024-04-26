В Івано-Франківській області чули вибухи

Ввечері, 26 квітня, російські загарбники атакували територію України. На жаль, під ударом опинилася Івано-Франківщина.

У п'ятницю, 26 квітня, близько 23:00 у всіх областях нашої держави пролунала повітряна тривога. Російські загарбники запустили ракети, зокрема "Кинджали". Вже незабаром в Івано-Франківську пролунали вибухи, повідомляють кореспонденти 24 Каналу.

Дивіться також Уся Україна червона: ворог запустив ракети, зокрема "Кинджали"

В Івано-Франківську прогриміли вибухи

Близько 22:05 Повітряні сили писали про загрозу застосування балістики з північного сходу та попередили про небезпеку. Орієнтовно о 22:55 оборонці неба зафіксували 3 ракети у північно-західному напрямку.

Вже незабаром ворог запустив ракети типу "Кинджал". Через Житомирську область вони рухалися у південно-західному напрямку.

Ввечері, 26 квітня, орієнтовно о 22:57 тривога пролунала для Івано-Франківської області. Вже о 23:35 кореспонденти 24 Каналу повідомили про вибухи в області. Ймовірно, це була робота протиповітряної оборони.

Вже о 23:40 в області, на жаль, прогриміли повторні вибухи. Про це повідомили кореспонденти Суспільного. Зауважимо, що раніше моніторингові канали повідомляли про загрозу для Хмельницької, Тернопільської, Житомирської та Івано-Франківської областей.

Станом на зараз жодної офіційної інформації стосовно вибухів у цьому регіоні оприлюднено не було. Подробиці стосовно вибухів в Івано-Франківській області буде опубліковано згодом, усі деталі з'ясовують.

Нещодавно там вже лунали вибухи