В Івано-Франківській області чули вибухи
Ввечері, 26 квітня, російські загарбники атакували територію України. На жаль, під ударом опинилася Івано-Франківщина.
У п'ятницю, 26 квітня, близько 23:00 у всіх областях нашої держави пролунала повітряна тривога. Російські загарбники запустили ракети, зокрема "Кинджали". Вже незабаром в Івано-Франківську пролунали вибухи, повідомляють кореспонденти 24 Каналу.
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В Івано-Франківську прогриміли вибухи
Близько 22:05 Повітряні сили писали про загрозу застосування балістики з північного сходу та попередили про небезпеку. Орієнтовно о 22:55 оборонці неба зафіксували 3 ракети у північно-західному напрямку.
Вже незабаром ворог запустив ракети типу "Кинджал". Через Житомирську область вони рухалися у південно-західному напрямку.
Ввечері, 26 квітня, орієнтовно о 22:57 тривога пролунала для Івано-Франківської області. Вже о 23:35 кореспонденти 24 Каналу повідомили про вибухи в області. Ймовірно, це була робота протиповітряної оборони.
Вже о 23:40 в області, на жаль, прогриміли повторні вибухи. Про це повідомили кореспонденти Суспільного. Зауважимо, що раніше моніторингові канали повідомляли про загрозу для Хмельницької, Тернопільської, Житомирської та Івано-Франківської областей.
Станом на зараз жодної офіційної інформації стосовно вибухів у цьому регіоні оприлюднено не було. Подробиці стосовно вибухів в Івано-Франківській області буде опубліковано згодом, усі деталі з'ясовують.
Нещодавно там вже лунали вибухи
- О 6:44 18 квітня пролунали вибухи в Івано-Франківській області та обласному центрі. Буквально за дві хвилини до цього моніторингові телеграм-канали повідомляли про два безпілотники ворога в Івано-Франківській області. Росія атакувала безпілотниками типу "Шахед".
- Згодом міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив, що, на щастя, обійшлося без постраждалих. За його словами, сили протиповітряної оборони знешкодили кілька ворожих повітряних цілей. Він висловив вдячність нашим оборонцям неба.