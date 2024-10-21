Випала з дев'ятого поверху: в Івано-Франківську загинула 12-річна дівчинка

В Івано-Франківську з вікна багатоповерхівки випала 12-річна дівчинка. На жаль, дитина не вижила унаслідок падіння.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на джерела в поліції Івано-Франківської області. Наразі всі служби працюють та встановлюють обставини трагедії.

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Дитина випала з вікна багатоповерхівки

У понеділок, 21 жовтня, в Івано-Франківську на вулиці Василя Стуса трапився моторошний інцидент – дитина випала з вікна багатоповерхівки.

На жаль, дівчинка 2012 року народження не вижила. Дитина випала з 9 поверху й отримала несумісні з життям травми.

На місці трагедії працювали слідчо-оперативна група, ювенальні поліцейські та експерти-криміналісти. Нині правоохоронці встановлюють усі деталі інциденту.

На жаль, такі інциденти не рідкість. Так, пізно ввечері 9 вересня у Миколаєві з вікна багатоповерхівки випав 6-річний хлопчик. Дитина випала з 7 поверху на дах бібліотеки на першому поверсі. Він отримав серйозні травми, але лікарі борються за життя хлопчика.