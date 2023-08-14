На Прикарпатті чоловік з цирозом та гіпертонією відмовився від мобілізації: як його покарали

В Івано-Франківській області засудили 56-річного чоловіка, який відмовився від мобілізації та не з'явився до ТЦК. Його засудили до 2 років іспитового терміну.

Про таке рішення мовиться у вироку Верховинського районного суду Івано-Франківської області. До слова, чоловік мав проблеми зі здоров'ям та був обмежено придатним, передає 24 Канал.

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Чоловіка з цирозом та гіпертонією засудили до випробувального терміну

Згідно з інформацією, яка є у вироку, 56-річний чоловік з села Верхній Ясенів, що на Прикарпатті, 9 січня 2023 року пройшов військово-лікарську комісію. Через наявні хвороби та проблеми зі здоров'ям військовозобов'язаного визнали обмежено придатним до військової служби. Зокрема, чоловік мав цироз печінки та гіпертонію.

Чоловіка все ж могли мобілізувати до військ забезпечення, ТЦК і СП та на службу до навчальних закладів, тому 23 січня він повинен був прибути до військкомату. Проте через погане почуття військовозобов'язаний у зазначену дату та час не з'явився до ТЦК.

Через це справу передали до суду. На засіданні чоловік визнав свою провину та пояснив, що не прийшов до військкомату через проблеми зі здоров'ям. Крім того, медики з Верховинської районної лікарні підтвердили, що чоловік на початку 2023 року перебував на стаціонарному лікуванні.

Суддя врахував, що чоловік на момент розгляду справи й досі хворів на цироз печінки, до слова, медики повідомили про активну фазу хвороби та повільно прогресуючий її перебіг. Гіпертонія також мала високі ризики.

Проте суд все ж визнав чоловіка винним за статтею 336 Кримінального кодексу України. Його засудили до 4 років позбавлення волі, замінивши реальний термін на 2 роки іспитового.

Варто наголосити, що це рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

В Україні почали перевіряти ТЦК: перші результати

НАЗК почало перевіряти ТЦК та СП. Завершити їх планують до кінця літа.

Як наголосили в НАЗК, більшість працівників військкоматів є доброчесними. З 1 385 військкомів нині перевірили близько десятої частини.

Під час перевірки найпоширенішим фактом порушення є зловживання службовим становищем. Про додаткові результати перевірок ТЦК та СП будуть доповідати згодом.

Редакціянамагається зв'язатися з Івано-Франківським ТЦК, аби отримати коментарі щодо цієї справи.