В супермаркеті Івано-Франківська купили пончик з патроном: реакція мера
- В Івано-Франківську в супермаркеті купили пончик, у якому знайшли патрон; поліція розслідує інцидент.
- Мер Руслан Марцінків повідомив, що виробник пончика не є місцевим.
У середу, 15 січня, в одному з супермакетів Івано-Франківська містяни придбали пончик з "сюрпризом". Всередині знайшли патрон.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінківа.
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Як патрон опинився у пончику
Руслан Марцінків розповів, що фото пончика з патроном, який придбали в місцевому супермаркеті надіслали йому в приват.
Чи справжній патрон? Як він потрапив до пончика? Поліція з’ясовує деталі,
– вказує він.
Міський голова зауважує, що виробник пончика не місцевий.
Пончик, у якому виявили патрон / фото Руслана Марцінківа
Поліція взялася за розслідування / фото Руслана Марцінківа
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